Знаменитости, которых не стало в 2018

2018 год подходит к концу. За 12 месяцев произошло много ярких и запоминающихся событий, но, к сожалению, мы потеряли несколько любимых знаменитостей, которых обожали миллионы.

1. Актёр и музыкант Олег Анофриев, без которого сложно представить советскую мультипликацию, скончался 28 марта в возрасте 87 лет.

2. Актриса Нина Дорошина ушла 21 апреля, прожив 83 года. Актриса подарила зрителям массу интереснейших образов, а Надя Кузякина из комедии «Любовь и голуби» стала по-настоящему народной героиней.

3. Актёр Михаил Державин умер 10 января. Мягкое обаяние актёра покоряло абсолютно всех, кто видел его на киноэкране и на театральной сцене. Ему был 81 год.

4. Актёр Олег Табаков ушёл 12 марта. Олег Табаков — не просто популярный и востребованный артист и режиссёр, это целая эпоха в советском искусстве. Последние несколько месяцев жизни он провёл в больнице, но всё равно смерть 82-летнего актёра стала неожиданностью.

5. Режиссёра и актёра Станислав Говорухин не стало 14 июня. Вклад Говорухина в кинематограф невозможно переоценить, на его счету десятки картин, которые стали хитами, включая легендарную ленту «Место встречи изменить нельзя». Говорухин умер в возрасте 82 года.

6. Певица Людмила Сенчина скончалась 25 января. Людмила влюбляла себя людей не только кристально чистым голосом, но и жизнерадостностью. Певицу редко можно было увидеть без улыбки, она лучилась любовью изнутри и трудно поверить, что её больше нет. Людмиле было 67 лет.

7. Николай Караченцов умер 26 октября. Фильмы и спектакли с участием Николая Караченцова стали классикой уже при его жизни. Разноплановый актёр, которому удавались и недотёпы, и герои, много лет боролся с последствиями страшного ДТП, а потом и с раком. Недавно 74-летнего Караченцова не стало.