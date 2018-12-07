Джордж и Амаль Клуни перестали скрывать своих детей-двойняшек

Звездная мама с гордостью шла с малышами на руках.

Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль долгое времени пресекали все попытки прессы сфотографировать их детей. Звездные родители скрывали малышей, не желая показывать милые лица Александра и Эллы публике. Однако теперь полуторагодовалые дети знаменитого актера попали в объектив многочисленных западных СМИ. И Амаль Клуни даже не пыталась спрятать Эллу и Александра. Счастливая мама с гордостью несла на руках своих малышей.

letidor.ru

Напомним, Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в 2014 году, сыграв в Венеции трогательную свадьбу в узком кругу. А 6 июня 2017 года у актера и его супруги появились на свет долгожданные наследники.

Кстати, Джордж Клуни и его жена Амаль надеются, что принц Гарри и Меган Маркл обязательно позовут их на крещение первенца, рождение которого должно произойти весной будущего года. Более того, они уже готовятся к роли крестных родителей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британское издание Daily Mail.

Новость журналистам сообщил двоюродный брат Джорджа Клуни Бен Бреслин. Он уверен, что актер станет «прекрасным крестным отцом» для ребенка Меган и Гарри.

По его словам, Джордж уже заявил паре близких знакомых, что ожидает от Гарри и Меган приглашения на крестины в знак подтверждения их хорошей дружбы. Действительно, актер и его супруга Амаль прекрасно общаются с младшим сыном принца Чарльза и его женой. Они также присутствовали на свадьбе Гарри и Меган, а после молодожены даже ездили отдыхать в особняк Клуни на озере Комо в Италии.

Как уже писал «Летидор», тогда на вилле были и дети Джорджа и Амаль — двойняшки Элла и Александр. Итальянский журнал Chi сообщал: Меган помогала ухаживать за крохами, кормила их, меняла подгузники, развлекала — в общем, примерила на себя роль матери. А в это время принц Гарри и Джордж Клуни играли в баскетбол. Кстати, инсайдеры, близкие к окружению королевской семьи, говорят о том, что Гарри было лестно видеть, как его жена нянчит малышей.

Сейчас инсайдеры издания Daily Mail отмечают: «Амаль и Меган дружили годами. Гарри и Джордж тоже стали не разлей вода. Они намного более близкие друзья, чем об этом пишут таблоиды».