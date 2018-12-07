Эль Макферсон и другие звезды, которые упали на публике

Супермодель оконфузилась, но сама же посмеялась над собой.

Оказывается, супермодель, получившая за свою шикарную фигуру прозвище «Тело», любит носить мини не только чтобы продемонстрировать бесконечные стройные ноги. А еще и потому, что попросту не умеет ходить в длинных платьях, да еще и на высоких каблуках.

Эль доказала это, отправившись на модную звездную вечеринку в Мюнхене. Знаменитая красотка выбрала для мероприятия элегантное сверкающее платье с небольшим шлейфом. И умудрилась запутаться в нем сразу, лишь вышла из гостиничного номера. Правда, на ногах Макферсон все же удержалась. И даже посмеялась сама над собой, выложив короткое видео в Instagram.

Хорошо, что на самом светском рауте обошлось без конфузов. Но Эль все же стоит пересмотреть свой гардероб. Ведь меньше месяца она не менее эпично упала, когда пыталась сесть в машину — и опять в лодочках на высокой шпильке.

Странно, но именно модели со стажем, которые отходили по подиуму не один десяток километров, умудряются чаще всего падать на красных дорожках или даже обычных вечеринках. Чемпионкой по таким падениям можно назвать Беллу Хадид

Этим летом на Каннском фестивале она то и дело выбирала слишком неудачную обувь: туфли без задника и на высоком каблуке норовили свалиться с нее при каждом шаге. Пару раз Хадид чуть не упала. То и дело ей приходилось поправлять ремешки, благо рядом шел ее телохранитель и было на кого опереться.

Youtube

А как-то во время презентации новой коллекции Майкла Корса девушка оступилась и рухнула прямо к ногам зрителей.

Youtube

Впрочем, грешат неумением ходить на каблуках (и выбирать не только красивые, но и удобные платья) и другие селебрити.

Дженнифер Лоуренс умудрилась дважды упасть на церемонии «Оскара». В 2013 году она поднималась за статуэткой и запуталась в пышной юбке. «Вы хлопаете стоя, потому что я упала? Боже, как неудобно!» — сказала она. История повторилась в следующем году, но уже непосредственно на красной дорожке: актриса споткнулась, выйдя из лимузина, попыталась ухватиться за идущую впереди девушку, но все равно упала.

Хелен Миррен как-то выбрала для Берлинского кинофестиваля зеленое кружевное платье Dolce & Gabbana. Сидел наряд на ней отлично. Однако подол оказался длинноват: поднимаясь по лестнице, актриса запуталась в юбке и упала на колени. Правда, вышла из ситуации достойно: рассмеялась и быстро поднялась.

А Хайден Панеттьери растянулась на ступеньках на Met Gala в Нью-Йорке, не удержавшись на высоких каблуках. Первой на падение отреагировала проходящая мимо певица Рианна, которая со свойственной ей непосредственностью начала смеяться. Веселье подхватили остальные гости и сама Хайден. А еще она кокетливо попросила фотографов воздержаться от съемки, чего они, конечно же, не сделали.