Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доведенная до точки Семенович уехала из России 

Дни.ру 2 часа назад
Анну Семенович то и дело бомбардируют вопросами, когда она наконец выйдет замуж и родит. В итоге, расставившая все точки над i в этих вопросах артистка уехала из России.
Несколько дней назад Анна Семенович оставила весьма пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По всей видимости, к публикации артистку толкнули постоянные вопросы, почему в свои 38 лет она ни разу не была замужем и не родила ребенка. Доведенная до точки певица решила раз и навсегда прояснить эту ситуацию.
@ann_semenovich
"Многие мне написали, что я слишком много работаю и что пора остановиться, срочно родить детей и выйти замуж! Я очень тронута такой заботой но я вам еще раз напомню, что я из тех людей, которые в этой жизни стараются делать только то, что их радует и приносит удовольствие! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — заявила Семенович.
Артистка объяснила, что ее вполне устраивает тот образ жизни, который она ведет. "Моя работа меня очень сильно радует, это очень интересный путь развития и творчества. Любимые не переживайте, придет время и я обязательно стану мамой и женой, тогда начнется новый этап моей жизни. Я верю вам, что дети дают нам много счастья и я уже почти готова к этому счастью 😂 А пока я буду получать кайф от концертов, полетов, разных городов, волнения перед выходом на сцену, от новых идей и планов, и конечно новых песен! Моя жизнь полна приключений, интересных встреч, разных безумно крутых событий и я дико увлечена ее сценарием 😉 " — завершила свой пост Анна.
@ann_semenovich
В заключение певица объявила, что уезжает в Италию. Действительно, вскоре артистка начала публиковать фотографии и короткие видео из Рима. Однако для чего именно она туда отправилась, Анна предпочла пока не говорить.
Дни.ру: последние новости
Беременная Лопырева выставила напоказ увеличившуюся грудь Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом "Сколько можно терпеть диктат?": Макарская рассказала об уходе от мужа
Женский форум112
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведский блогер советует россиянам не украшать елки
Нужно ли каждый день есть суп4
Как в 50 выглядеть на 308
Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак4
Агентства заставляли тучных моделей толстеть1
Видео
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
04:46
Звезды, у которых глаза разного цвета
Звёзды
03:01
Скандальные детки, которых никто не контролирует
Звёзды
05:41
Кому всю жизнь хранит верность Валерий Гаркалин
Звёзды
06:09
Знаменитости, которых не стало в 2018
Звёзды
00:14
Лопырева показала увеличившуюся грудь
Звёзды
00:35
Серябкину раскритиковали за «голое» платье
Звёзды
00:11
Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение