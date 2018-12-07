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Голливудские звезды, чьи бабушки имеют русские корни 

Anews 57 минут назад
Фото: Anews
Известные на весь мир звезды добились внушительных успехов в Голливуде. Многие из них, как оказалось, имеют русские корни.
Поговорим о русских бабушках, чьи внуки стали неимоверно знамениты.

Вупи Голдберг

Темнокожая актриса мало похожа на славянку, но является ею в третьем поколении.
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Прабабушка полжизни прожила в царской России, но потом эмигрировала в США. Вупи очень дорожит своими русско-еврейскими корнями и даже решила делать карьеру под фамилией матери — Голдберг.

Леонардо Ди Каприо

Бабушка актера ушла в возрасте 93 лет. Она всю жизнь жила в Одессе, но после русской революции эмигрировала в Германию, где скрывалась в бомбоубежище от авианалета. Там она и родила маму Леонардо Ди Каприо.
anews.com
Бабушка была близким человеком для Леонардо. Он восхищался ее сильным характером и воспитывался на ее советах.

Мила Йовович

Одна из самых ярких личностей Голливуда прожила в Советском Союзе до 5 лет. Мама актриса Галина логинова и врач Богдан Йовович были вынуждены переехать в США.
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Родители мамы родом из Тулы, так что у красавицы Милы самые настоящие русские бабушка и дедушка.

Стивен Спилберг

Спилберг снимает легендарные фильмы, такие как «Список Шиндлера» или «Мемуары Гейши». Его предкам пришлось бежать из Одессы во время холокоста, поэтому он не любит рассказывать о трагической жизни его бабушки.
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Но одно мы знаем точно: любимое блюдо Стивена Спилберга — это бабушкин борщ.

Харрисон Форд

Харрисон вместе с родителями прожил в Америке. Но дедушка и бабушка актера родились в Минске. Во время революции 1907-го года семье пришлось переехать в Нью-Йорк.
anews.com
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