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Певица восхитила снимком в прозрачной одежде 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок в прозрачной одежде. Поклонники певицы не смогли пройти мимо этого поста.
На снимке артистка стоит в необычной позе на стуле. Однако все внимание привлекает стройная и потянутая фигура Санты, которую она подчеркнула, надев прозрачную блузку и юбку. "Заранее согласна — фото странное, но ведь всё равно красивое, правда?", — обратилась она к своим подписчикам. После этого звезда пригласила своих поклонников на благотворительную распродажу, где они могут приобрести подарки для своих близких.
@santadimopulos
Многим пользователям понравился такой необычный кадр. Они оценили ее неординарный подход к съемкам: "Мне нравится! У тебя не бывает неудачных фоток", "Сумасшедшее фото, в самом хорошем смысле! Очень нравится. Выделяется из сотни других". А детский реабилитационный центр, которой готовит распродажу, похвалил такой способ привлечения внимания пользователей. "Это лучший призыв к помощи и благотворительности!", — написали представители.
Санта часто делится со своими подписчиками секретами красоты. Недавно один из юзеров спросил у звезды, как она ухаживает за лицом. "Я делаю чистку лица раз в месяц и реже. Много перелетов, перемены климата, питание, вода, недосып, — и кожа, бывает, дает сбой. Самое важное — тщательно очищать ее от загрязнений и обязательно средством, которое подходит именно вашему типу кожи", — ответила она в Stories.
Напомним, что Санта Димопулос в прошлом принимала участие в украинском проекте "Фабрика звёзд-3", где ее заметили продюсеры и пригласили в группу "ВИА Гра". Однако артиста ушла из проекта спустя год, чтобы заняться сольной карьерой. Позднее Санта присоединилась к группе Queens, в состав которой вошли ее коллеги Ольга Романовская и Татьяна Котова.
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