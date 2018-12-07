Дочь Владимира Машкова показала редкое фото его внучек

Девочки уже заметно подросли.

Известная актриса Мария Машкова решила порадовать поклонников забавным снимком своих дочерей. Звездная мама недавно начала вести Instagram и еще не успела показать Стефанию и Александру. Актриса делилась архивными фотографиями с девочками, но с тех пор малышки заметно подросли.

"Две сестры",

— кратко подписала снимок Мария Машкова.

@masha_mashkova_official

Отметим, 27 ноября был день рождения у ее знаменитого папы. Художественному руководителю Театра Олега Табакова, Народному артисту России Владимиру Машкову исполнилось 55 лет. Единственная дочь именинника посвятила отцу теплый пост в личном блоге. И развеселила поздравлением внучек, которое было записано еще пять лет назад.

"Папа! С днем рождения! Счастлив будь! Этому видео 5 лет, но поскольку этот год активно анонсируют, как твой юбилейный, повторю, пожалуй! С юбилеем, дедушка!😂 (Сорян женщины России и ближнего зарубежья). Ромашки на подъезде😜",

— с любовью обратилась к имениннику Мария Машкова.

Напомним, актриса подарила знаменитому папе двоих внучек. Стефания родилась в июне 2010 года. Малышка Александра появилась на свет в марте 2012 года. Недавно звездная мама поделилась архивным снимком своих дочерей и рассказала, как забавно называет их.

"Фуфанида и Шнурок. Дети мои 6 лет назад. Динамика в отношениях та же😂"

— подписала фото актриса.

@masha_mashkova_official

Кстати, недавно Мария Машкова поделилась архивным видео со старшей малышкой. Звездная мама показала реакцию дочери на советский мультсериал «Обезьянки». Стефания с серьезным лицом следила за героями, ни разу не улыбнувшись. Хотя Мария Машкова рассказала, что у нее в детстве эти мультфильмы вызывали искренние радостные эмоции и смех.

Заметим, Владимир Машков признавался, что не считает себя хорошим отцом и дедом. Он уверен, что не умеет воспитывать детей.

"Я не могу назвать себя хорошим отцом или дедом в обычном понимании этого слова. Таким, какого, наверное, хотелось бы Маше. Воспитывать детей я не умею и не собираюсь: чуть что им тыкать, указывать, спрашивать «как ты поел»? Это немножечко мещанство. Ну, поел и поел, и бог с тобой, не хочешь есть — не ешь. Упал, головой ударился — встань и иди дальше",

— рассказывал Владимир Машков в интервью для журнала «7Дней».

То, что семья у Машковых необычная, признают и папа, и дочь. Они оба забывают поздравлять друг друга с днем рождения, не всегда отвечают на телефон, однако совершенно точно любят друг друга.