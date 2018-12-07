Отцу Варнавы приходилось оправдываться за ее наряды

Екатерина Варнава призналась, что росла в идеальной семье, а ее папа и мама — это словно герои киноромана. О своих семейных взаимоотношениях Катя откровенно рассказала в шоу «Пятница с Региной». Родители актрисы прожили вместе больше пятидесяти лет. Папа был офицером и большую часть жизни его супруга, как жена декабриста, проездила с ним по военным частям.

«Она не представляла себе другой жизни. Папа умер год назад, это единственный мужчина в жизни мамы, и сейчас я учу ее жить заново», — призналась Екатерина.

Варнава рассказала, что единственное, чего она хотела в жизни и чего, наверное, у нее уже не будет — она бы очень хотела быть похожей на маму, но, к сожалению, она живет в другое время с другими ценностями. Ее мама была врачом-терапевтом и ей не хватает ее качеств.

«С воспалением легких в минус 30 она ходила по участкам с огромным баулом карточек. И она не могла не выйти, потому что она была единственным врачом. Я не смогла бы этого физически вынести», — признала звезда Comedy Women в разговоре с Региной Тодоренко.

По ее признанию, она иногда пытается себя пожалеть, когда у нее случается много работы и много перелетов.

«Господи 15-й перелет за 10 дней, мне 33 года а я еле хожу, у меня ломят ноги, я устала, варикоз, какая я несчастная, у меня смещение каких-то дисков. А потом мне становится так стыдно… Ты летаешь бизнес-классом, тебе приносят еду. В общем, я постаралась создать для себя условия, чтобы существовать в этом графике», — сказала она.

Катя Варнава показала идеальное фото в цвете мягкой карамелиЗагадочная фотосессия восхитила поклонников актрисы. Варнава призналась, что по настоянию родителей получила образование. Причем решение они с мамой приняли за десять минут и она пошла учиться на юриспруденцию. Когда она стала артисткой и дебютировала в юмористическом шоу на ТНТ, ее мама удивлялась — ну почему в лосинах и поверх трусы, почему их нельзя надеть внутрь.

«Папа служит в Генштабе, и огромное количество его сослуживцев звонили ему и спрашивали, не его ли это дочь. Причем папа всегда начинал оправдываться. А мама кричала с кухни: «Прекрати оправдываться, это твоя дочь, нужно гордиться ею», — вспомнила Варнава.

Актриса призналась, что ее называют «бабой с яйцами», потому что у нее мужской характер. По ее словам, это произошло, потому что с детства ее окружали по большей части мужчины — папа, два брата, дяди, сослуживцы папа-военного. Именно поэтому ко многим вещам она относится, как мужчина. По словам Кати, от нее не дождешься слез. По настоящему она плакала она только два раза — когда хоронила отца и через полгода, когда до нее дошло осознание, что его больше нет.