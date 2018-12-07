Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тодоренко готова продолжать работать по 12 часов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
На днях в СМИ появилась информация, что телезвезвезда Регина Тодоренко подарила Владу Топалову сына, но ни сама новоиспеченная мама, ни счастливый отец не спешат делать заявлений в своих социальных сетях. Зато Регина, не успев выписаться из родильного дома, уже заговорила о любимой работе и даже сообщила о готовности трудиться в полную силу.
Даже после рождения первенца телеведущая не забыла о творчестве и решила написать об этом в своем микроблоге, а вот об ощущениях долгожданного материнства предпочла пока промолчать. Проанализировав свою деятельность за последний год, Регина призналась, что очень горда собой и своей командой и намерена стараться делать все, чтобы ее шоу и дальше завоевывало популярность.
«Я готова продолжать работать по 12 часов, зная ради чего все это! Я кайфую, когда вижу, что получается»
Неудивительно, что трудоголизм Тодоренко проявляется и после родов, ведь всю беременность и до самого ее конца она встречала гостей в своей передаче, а также посещала различные мероприятия. Интересное положение не мешало ей петь и танцевать на сцене и давать мастер-классы. Хоть зрителям уже и полюбилось набирающее рейтинги шоу «Пятница с Региной», они все же надеются, что ведущая одумается и на время оставит работу ради своего сына, ведь малышу сейчас как никогда необходимо присутствие рядом мамы.
Напомним, что незадолго до рождения ребенка, Влад и Регина узаконили свои отношения, но предпочли не афишировать это событие.
Eva.ru: последние новости
Дочь Алсу примет участие в шоу «Голос. Дети» Телеведущая Первого канала Анастасия Трегубова ждет четвертого ребенка Анна Плетнева рассказала о своем редком медицинском диагнозе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведский блогер советует россиянам не украшать елки
Нужно ли каждый день есть суп4
Как в 50 выглядеть на 308
Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак4
Агентства заставляли тучных моделей толстеть1
Видео
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
04:46
Звезды, у которых глаза разного цвета
Звёзды
03:01
Скандальные детки, которых никто не контролирует
Звёзды
05:41
Кому всю жизнь хранит верность Валерий Гаркалин
Звёзды
06:09
Знаменитости, которых не стало в 2018
Звёзды
00:14
Лопырева показала увеличившуюся грудь
Звёзды
00:35
Серябкину раскритиковали за «голое» платье
Звёзды
00:11
Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение