Тодоренко готова продолжать работать по 12 часов

На днях в СМИ появилась информация, что телезвезвезда Регина Тодоренко подарила Владу Топалову сына, но ни сама новоиспеченная мама, ни счастливый отец не спешат делать заявлений в своих социальных сетях. Зато Регина, не успев выписаться из родильного дома, уже заговорила о любимой работе и даже сообщила о готовности трудиться в полную силу.

Даже после рождения первенца телеведущая не забыла о творчестве и решила написать об этом в своем микроблоге, а вот об ощущениях долгожданного материнства предпочла пока промолчать. Проанализировав свою деятельность за последний год, Регина призналась, что очень горда собой и своей командой и намерена стараться делать все, чтобы ее шоу и дальше завоевывало популярность.

«Я готова продолжать работать по 12 часов, зная ради чего все это! Я кайфую, когда вижу, что получается»

Неудивительно, что трудоголизм Тодоренко проявляется и после родов, ведь всю беременность и до самого ее конца она встречала гостей в своей передаче, а также посещала различные мероприятия. Интересное положение не мешало ей петь и танцевать на сцене и давать мастер-классы. Хоть зрителям уже и полюбилось набирающее рейтинги шоу «Пятница с Региной», они все же надеются, что ведущая одумается и на время оставит работу ради своего сына, ведь малышу сейчас как никогда необходимо присутствие рядом мамы.

Напомним, что незадолго до рождения ребенка, Влад и Регина узаконили свои отношения, но предпочли не афишировать это событие.