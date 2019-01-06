Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актрисы, которым пришлось потолстеть 

Рамблер 4 часа назад
Актрисам иной раз приходится меняться до неузнаваемости. Тогда на помощь приходят гримёр и парикмахер, вносит свой вклад костюмер. Но в некоторых случаях красавицы жертвуют роскошными формами, чтобы смотреться на экране убедительнее и внушительнее.
1. Вера Сотникова прибавила 10 килограммов, чтобы сняться в сериале «Людмила». Актриса всегда была стройной, но ради роли Людмилы Зыкиной, исполнительницы с формами, поправилась.
2. Александра Бортич ради съёмок в комедии «Я худею» набрала 20 килограммов. Лишний вес понадобился Александре для начальных сцен картины, а худела она прямо во время съёмок, показывая трансформации тела своей героини. Бортич рассказала, что поправиться ей было сложно, поскольку приходилось есть много жирной еды.
3. Яна Крайнова наела 8 килограммов для главной роли в сериале «Дневник доктора Зайцевой». Когда Яне сообщили, что её утвердили, она только-только начала худеть. Но к началу съёмок ей пришлось поправляться.
4. Юлия Снигирь сыграла российскую императрицу Екатерину Вторую в историческом сериале «Великая». Чтобы стать похожей на фигуристую Екатерину, стройная Юлия набрала 13 килограммов.
Чего стоило набрать вес Полине Гренц, узнайте из видео.
Женский форум3
Звёзды , Видео , Людмила Зыкина , Юлия Снигирь , Яна Крайнова , Вера Сотникова , Александра Бортич , Полина Гренц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модные провалы звезд в 2018 году3
Оливковое масло для красоты: 5 лайфхаков
Что убивает любовь мужчины к женщине31
«Почему я должна молчать о прошлых браках?»28
Почему 45 лет считаются самыми страшными для женщины7
Видео
05:20
Самые испорченные в мире дети
Дети
04:31
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Звёзды
04:53
Тренировка, доступная даже новичку
Красота
04:19
Единственная любовь Владимира Винокура
Звёзды
10:07
Настоящие имена голливудских звезд
Звёзды
00:42
Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла»
Красота
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
10:02
Знаменитости, растерявшие все деньги
Звёзды
04:57
Голливудские звезды, недолюбливающие Россию
Звёзды
03:26
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение