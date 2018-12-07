Кому всю жизнь хранит верность Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин появился на свет в Москве в обычной семье в 1954 году. Родители, рабочие люди, были шокированы, когда Валерий объявил им о желании стать артистом, а отец, работавший слесарем, настоял на том, чтобы и сын получил ту же профессию. Но потом Гаркалин всё-таки поступил в Гнесинское училище на факультет кукольного искусства. Здесь же он познакомился с преподавательницей, которая была старше его всего на два года. У Валерия и Екатерины закрутился роман, но они должны были его скрывать, ведь за отношения со студентом Екатерину не просто выгнали бы с работы, но и осудили. Окончив учёбу, Валерий женился на возлюбленной, устроив пышную свадьбу.

Став дипломированным актёром, Гаркалин много играл в театре, но настоящая слава пришла к нему в 1995 году, когда вышла комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли», когда артисту было под 40. Любимая жена была рядом и в горе, и в радости: Валерий всегда брал Екатерину на гастроли, даже если приходилось платить из своего кармана, а потом супруга устроилась экскурсоводом в театр, где служил Валерий. Супружество омрачало лишь отсутствие детей, но наконец появилась дочь Ника, и это сделало семью Гаркалиных действительно счастливой.

Отпраздновав в 2008 году 30-летие совместной жизни, Валерий Гаркалин поехал на гастроли, привычно захватив обожаемую жену. С этого момента у них началась чёрная полоса.

Смотрите видео и узнайте, как сложилась дальнейшая жизнь актёра и чем он занимается сейчас.