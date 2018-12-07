Скандальные детки, которых никто не контролирует

Некоторые знаменитые детки ведут себя куда более вызывающе, чем взрослые знаменитости. Разборки с коллегами и фанатами, скандалы и нездоровые привычки — это лишь часть жизни трудных подростков Голливуда.

Даниэлла Бреголи получила известность в 2016 году, когда ей было всего 13. Она появилась вместе с матерью в американском «Шоу доктора Фила», где ведущий Фил Макгроу, психолог и писатель, вместе со зрителями в студии выслушивает истории участников и помогает им разобраться с жизненными проблемами. Мать Даниэллы жаловалась на вызывающее поведение дочери и рассказала, что желает от неё отказаться. Кстати, сама Даниэлла поддержала имидж enfant terrible: во время съёмок она попыталась украсть машину одного из студийных работников, и этот инцидент запечатлели камеры наблюдения. Во время шоу девушка вела себя агрессивно, огрызалась и хамила зрителям, так что после эфира отправилась в клинику, где прошла курс реабилитации. Через год Бреголи снова пришла на шоу и была уже более покладистой. Такое преображение вдохновило диджея Suede The Remix God на создание композиции, где использовались фразы Даниэллы, которая сразу же стала лидером музыкальных чартов. Девушка воспользовалась ситуацией и начала карьеру рэп-исполнительницы. Однако творчество не мешает ей быть героиней скандальной хроники: к настоящему моменту у 15-летней Бреголи в активе скандал с авиакомпанией, обвинение в краже и хранении запрещённых веществ.

О других детях, которые чересчур разошлись, рассказывает видео.