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Звезды, у которых глаза разного цвета 

Рамблер 1 час назад
Гетерохромия — это очень редкая особенность, которая встречается лишь у 1 человека из 100. При гетерохромии у человека различается радужная оболочка правого и левого глаза. Это никак не мешает носителю в жизни, но часто привлекает к нему внимание. Кстати, гетерохромия есть и у некоторых знаменитых людей.
1. Актриса Кейт Босуорт. У американской кинозвезды один глаз полностью голубой, а другой — голубой лишь наполовину. Вторая часть радужки окрашена в коричневый.
2. Музыкант Дэвид Боуи. В отличие от Босуорт, которой гетерохромия досталась от природы, у Дэвида цвет одного глаза изменился в подростковом возрасте. В драке парню нанесли удар по глазу, отчего зрачок одного глаза сильно расширился и больше никогда не сужался. От этого казалось, что у Боуи один глаз заметно темнее другого.
3. Актриса Мила Кунис. У Милы особенность выражена не очень сильно, но всё же заметно, что у неё один глаз зелёный, а другой имеет голубоватый оттенок. Изменение радужной оболочки у Кунис произошло из-за хронического ирита. По словам актрисы, она много лет не видела одним глазом, но после операции зрение вернулось. А вот разный цвет радужки остался.
Смотрите ролик и узнайте о других звёздах с необычными глазами.
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