Отвергнутый любовник Бузовой сделал заявление

Участник реалити-шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев сообщил, что больше не будет пытаться обратить на себя внимание Ольги. Молодой мужчина планирует двигаться дальше.

Отвергнутый избранник несколько месяцев пытался ухаживать за телеведущей Ольгой Бузовой. Красавец-блондин присылал возлюбленной шикарные букеты, посвящал чувственные стихи собственного сочинения, отправлял нежные сообщения.

@za.buzovy

Однако теледива оставалась непреклонной. Девушка отмечала, что она никогда не сможет быть рядом с таким мужчиной как Денис. "Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает!", — говорила знаменитость.

Устав от унизительных отказов молодой мужчина заявил, что сдается. По его словам, он собирается двигаться дальше. "Любовь не проходит, а чувство собственного достоинства и желание двигаться дальше набирают обороты", — сказал свое последнее слово Лебедев в личном микроблоге. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, победитель проекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем на ее руку и сердце. Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую он поколачивал. Также стало известно, что мужчина пришел на проект "Замуж за Бузову" ради пиара.