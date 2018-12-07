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Басков отшутился от свадьбы с Волочковой 

Аргументы Недели 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников, сообщив в своем микроблоге о предстоящей свадьбе с певцом Николаем Басковым и заодно похваставшись подаренными им серьгами.
«Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!», — подписала Волочкова совместный снимок с Басковым в своем инстаграме, не забыв уточнить, что серьги, в которых она позирует на фото, подарены ей Николаем.
«Свадьба, конечно, будет, но у каждого своя», — коротко прокомментировал это заявление Николай Басков.
«Анастасия, жгите!», — иронично отозвались подписчики блога балерины.
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