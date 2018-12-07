Лазарев рассказал, как обманул публику

Известный певец Сергей Лазарев раскрыл завесу над своим тайным творчеством. Он признался, что под псевдонимом записал трек "Пьяным, чем обманутым". Артист оправдывается тем, что это был эксперимент над аудиторией.

Хит "Пьяным, чем обманутым", опубликованный под псевдонимом LVS, на самом деле исполняет Сергей Лазарев. Певец признался, что он поставил эксперимент — хотел понять, удастся ли ему завоевать молодежную аудиторию.

Итог эксперимента Лазарева вполне удовлетворил. "Это был риск, однако риск оправдался! Мой голос не рассекретили. Спустя несколько дней трек разлетелся по соцсети и стал попадать в плейлисты к людям, которые вообще не слушают поп-музыку и уж точно не фанаты Лазарева", — доволен собой Сергей.

"И да, Лазарев всегда в моде и всегда актуален! И я вам нравлюсь, даже если вы не знаете, что это Я)))", — продолжает восхищаться собой певец (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Некоторые поклонники в комментариях отметили, что все же узнали голос Лазарева. Тем не менее, и они поблагодарили артиста за оригинальное решение.

Напомним, не так давно певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Однако артист скрывал этот факт по нескольким причинам. Главная — нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте.