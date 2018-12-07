Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Завидуют»: как Бледанс обиделась на подписчиков 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
49-летняя телеведущая Эвелина Бледанс в настоящее время отдыхает на Бали вместе с шестилетним сыном Семеном. Маленький отпуск, по словам Эвелины, поможет ей справиться с горем. Несколько месяцев назад Эвелина решилась на ЭКО, процедуру провели в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир», но позже выяснилось, что Бледанс не удалось выносить ребенка — беременность прервалась по неизвестным причинам.
Именно поэтому актриса отправилась отвлечься от грустных мыслей на солнечный остров Бали — и радует поклонников яркими фото. Однако подписчики звезды не оправдали надежд Бледанс: она считает, что красивые кадры вызывают слишком мало восхищения.
«Проснулась, а у фотки в ванне, такой яркой и манящей, всего 3200 лайков (Так странно, я с ней так долго страдала, мне кажется, каждая девочка хочет так полежать, а каждый мальчик — к ней подлечь… Почему не лайкали? Версия от подруги: бабы завидуют», — обиделась Бледанс.
@bledans
Такое фото и так мало лайкали.
«Вы считаете лайки?», «Кошмар, и вы туда же», «Совсем с ума посходили, на такую ерунду внимание еще обращать», «Живете в виртуальном мире, все бы вам по ток-шоу ходить и лайки считать», «Почему я не могу поставить дизлайк вот этому посту?» — отреагировали фолловеры Эвелины. Кстати, в психологии есть понятие Instagram-зависимости — пройдите наш тест, чтобы проверить, подвержены ли вы этому явлению.
А вас расстраивает отсутствие лайков под вашими постами в Instagram?
Я Покупаю: последние новости
Внезапно: Анастасия Волочкова выходит замуж за Николая Баскова Ольгу Серябкину раскритиковали за «голое» платье Уже не торт: Памела Андерсон в обтягивающем платье продемонстрировала лишние килограммы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких местах у женщин мужчины не хотят видеть тату
Что скрывается за зависимостью от подруг
«Нет работы для матери-одиночки»
Шведский блогер советует россиянам не украшать елки1
Нужно ли каждый день есть суп5
Видео
00:05
Звезды, которые упали на публике
Звёзды
01:28
Рамблер/гороскоп на неделю 10-16 декабря
Психология
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
04:46
Звезды, у которых глаза разного цвета
Звёзды
03:01
Скандальные детки, которых никто не контролирует
Звёзды
05:41
Кому всю жизнь хранит верность Валерий Гаркалин
Звёзды
06:09
Знаменитости, которых не стало в 2018
Звёзды
00:14
Лопырева показала увеличившуюся грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение