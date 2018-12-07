«Завидуют»: как Бледанс обиделась на подписчиков

49-летняя телеведущая Эвелина Бледанс в настоящее время отдыхает на Бали вместе с шестилетним сыном Семеном. Маленький отпуск, по словам Эвелины, поможет ей справиться с горем. Несколько месяцев назад Эвелина решилась на ЭКО, процедуру провели в эфире передачи « Андрей Малахов . Прямой эфир», но позже выяснилось, что Бледанс не удалось выносить ребенка — беременность прервалась по неизвестным причинам.

Именно поэтому актриса отправилась отвлечься от грустных мыслей на солнечный остров Бали — и радует поклонников яркими фото. Однако подписчики звезды не оправдали надежд Бледанс: она считает, что красивые кадры вызывают слишком мало восхищения.

«Проснулась, а у фотки в ванне, такой яркой и манящей, всего 3200 лайков (Так странно, я с ней так долго страдала, мне кажется, каждая девочка хочет так полежать, а каждый мальчик — к ней подлечь… Почему не лайкали? Версия от подруги: бабы завидуют», — обиделась Бледанс.

@bledans

Такое фото и так мало лайкали.

«Вы считаете лайки?», «Кошмар, и вы туда же», «Совсем с ума посходили, на такую ерунду внимание еще обращать», «Живете в виртуальном мире, все бы вам по ток-шоу ходить и лайки считать», «Почему я не могу поставить дизлайк вот этому посту?» — отреагировали фолловеры Эвелины. Кстати, в психологии есть понятие Instagram-зависимости — пройдите наш тест, чтобы проверить, подвержены ли вы этому явлению.

А вас расстраивает отсутствие лайков под вашими постами в Instagram?