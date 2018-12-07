Похудевшая звезда «Физрука» показала длинные ноги 

24-летняя актриса ждет Нового года и демонстрирует стройные ноги.
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц после похудения не перестает радовать поклонников своими фотографиями. Попрощавшись с 10-ю лишними килограммами, набранными для роли, девушка стала размещать в Сети откровенные снимки. А сейчас же Полина выложила фотографию, на котором демонстрирует свои бесконечные стройные ноги.
@thepolinagrents
"Жду, когда наступит 2019-й год",
— подписала фото Полина.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
«Взрослеет девочка»; «Ножки-бомба»; «Ножки-огонь», — оставляют комментарии фолловеры. Напомним, Полина рассказывала в своих интервью, что сбросить лишние килограммы ей помогли правильное питание и тренировки. А тебе нравится повзрослевшая актриса?