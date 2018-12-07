Мила Кунис повеселилась в Чикаго без своего мужа

Этим летом известной актрисе с украинскими корнями Миле Кунис (Mila Kunis) исполнилось 35 лет. Еще в детстве она вместе с родителями уехала в Америку, где и стала строить карьеру актрисы. Целых восемь лет она встречалась с Маколеем Калкиным, но и в итоге они расстались. Разрыв отношений с ним стал для девушки очень болезненным. Однако после это она разглядела в своем друге хорошего мужа для себя. Уже три года артистка состоит в браке с Эштоном Кутчером (Ashton Kutcher), с которым до этого встречалась три года.

Ад на колесах: Мила Кунис рассказала о своем ужасном медовом месяцеСвадебное путешествие чуть не закончилось трагедией для актрисы и ее мужа Эштона Кутчера. Теперь Кунис редко удается отдохнуть. Она то целые дни проводит на съемочной площадке, то занимается детьми: трехлетней дочкой Уайетт и годовалым сыном Димитрием. Однако на днях ей удалось по-настоящему повеселиться без мужа и наследников. Актриса отправилась на вечеринку, которую устроили в честь 85-летия известного бренда бурбона. Весь вечер Мила находилась в одном из баров в Чикаго, где с удовольствием дегустировала напитки и общалась с гостями вечеринки.

В Сети появились снимки, где Кунис сидит за столиком с мужчиной. Актриса выглядит счастливой и беззаботной на кадрах. По всей видимости, ей удалось повеселиться и отвести душу в тот день. Девушка не стала облачаться в облегающее мини-платье или лосины с топом для неформального выхода в свет. Она надела темно-синюю толстовку и джинсы, которые идеально сели на ее фигуру. Волосы актриса просто распустила, а макияж предпочла максимально естественный. По всей видимости, Миле не составил копанию Эштон из-за очередных съемок. А возможно, что он позволил развеяться своей супруге, а сам остался дома приглядывать за детьми.