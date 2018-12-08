Как пластика изменила звезду «9 1/2 недель»

Одной из самых ярких голливудских актриса Ким Бейсингер 8 декабря исполнилось 65 лет. Роль в культовой картине «9 1/2 недель» сделала Бейсингер секс-символом и одной их самых желанных женщин в мире, а за роль второго плана в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» она получила самые престижные кинонаграды — «Оскар» и «Золотой глобус». В последнее время актриса так увлеклась пластикой, что становится все менее похожей на себя.

Провокационный фильм «9 1/2 недель» режиссера Эдриана Лайна , в котором Ким Бейсингер и Микки Рурк сыграли страстных влюбленных, готовых на эротические эксперименты, вышел на экраны в далеком 1987 году. Миллионам зрителей по всему миру актриса запомнилась именно по этой роли. Нежные и тонкие черты лица, магический взгляд, пухлые губы, белокурые локоны — Ким стала предметом грез для многочисленных поклонников.

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Отметив 60-летие, Ким Бейсингер увлеклась походами к пластическим хирургам. Актриса сделала блефаропластику (коррекция формы век), подтяжку лица, избавилась от морщин и других возрастных изменений с помощью инъекции ботокса и филлеров. В итоге у нее изменились форма бровей и скул, разрез глаз и даже взгляд.

Когда в 2015 году Бейсингер появилась на показе фильма «Одиннадцать часов», многие поклонники и журналисты не смогли ее узнать. Ее новые фотографии, появившиеся в Сети, жестко критиковали, а СМИ сообщали, что голливудская звезда лишилась собственного лица из-за чрезмерного увлечения пластикой.

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Сама Ким, судя по последовавшим далее изменениям внешности, на критику не отреагировала и продолжила свои омолаживающие эксперименты. Спустя год на премьере фильма «Славные парни» она позировала фотографам еще более изменившейся.

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В прошлом году Ким Бейсингер снялась в нашумевшей картине «На пятьдесят оттенков темнее», ставшей продолжением экранизации первой части эротического романа британской писательницы Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого». На премьере картины актриса была еще меньше на себя похожа.