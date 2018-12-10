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Актриса Виктория Исакова показала редкое фото дочери 

Letidor.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда почти ничего не рассказывает о девочке.
Известная актриса театра и кино Виктория Исакова, известная по ролям в картинах «Охота на пиранью», «Требуется няня», «Точка» и многим другим, долгое время не рассказывала поклонникам, что стала мамой. Однако в ноябре она все же решила впервые упомянуть про ребенка в одном из интервью. Тогда и стала известно, что актриса уже не менее двух лет растит чудесную дочку.
А сегодня звезда впервые показала снимок, на котором, пусть и в тени, можно немного разглядеть лицо ребенка. Девочка, как оказалось, уже с удовольствием примеряет мамины туфли.
@v_isakova
"Какой у вас размер обуви? Подойдёт любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво😂", — подписала снимок Виктория Исакова.
Подписчики заметили, что девочка подросла и очень похожа на Викторию, а также посмеялись над желанием ребенка надевать красивые мамины туфли. «Ну молодая девушка ведь, ей модничать положено», «Модница. Все мы походили в туфельках на вырост», «Какое чудо!», «Настоящую женщину сразу видно!», «Все, мама, пришло время делиться нарядами», «Ничего себе! Человек скоро в институт поступит!», «Как она на вас похожа!», — можно прочесть в комментариях.
Кстати, в последний раз Виктория поделилась фотографией с девочкой, сделанной на съемочной площадке в августе.
"Хочу с тобой сниматься, говорит! Как хочешь, спрашиваю? Отвечает, я буду стоять и меня будут снимать", — подписала кадр актриса.
@v_isakova
Таким образом, теперь всем известно — актриса растит девочку. Вопросы о малышке, кстати, возникали еще в прошлом году. В августе 2017 года актриса тоже делилась фотографией ребенка, но тогда она предпочла проигнорировать вопросы о том, кто эта девочка.
Напомним, актриса Виктория Исакова вышла замуж за кинорежиссера и продюсера Юрия Мороза в 2003 году. С тех пор пара счастливо живет вместе и успела стать родителями замечательной дочки. Правда, узнать о малышке поклонникам удалось только в этом году. Возможно, вскоре о ребенке станет известно чуть больше и Виктория расскажет хотя бы, как назвала ребенка.
@v_isakova
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