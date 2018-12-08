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Новая «Мисс мира»: горячие фото мексиканской красотки 

Рамблер 2 часа назад
Ванесса Понсе де Леон стала новой "Мисс мира". Конкурс завершился сегодня на китайском острове Хайнань. Серебро получила уроженка Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Также в пятерку лучших вошли красавицы из Уганды, Ямайки и Белоруссии. Россиянка Наталья Строева вошла в топ-30.
26-летняя Ванесса стала первой представительницей своей страны, завоевавшей престижный титул. Модель занимается волонтерством и работает в школе для детей из коренных племен. Помимо этого, Ванесса — дипломированный специалист в области международного бизнеса. Первые шаги в карьере модели Ванесса сделала в 2014 году, когда победила в шоу Mexico's Next Top Model.
Соблазнительные снимки новой мисс мира смотрите в нашей фотогалерее.
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