Новая «Мисс мира»: горячие фото мексиканской красотки

Ванесса Понсе де Леон стала новой "Мисс мира". Конкурс завершился сегодня на китайском острове Хайнань. Серебро получила уроженка Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Также в пятерку лучших вошли красавицы из Уганды, Ямайки и Белоруссии. Россиянка Наталья Строева вошла в топ-30.

26-летняя Ванесса стала первой представительницей своей страны, завоевавшей престижный титул. Модель занимается волонтерством и работает в школе для детей из коренных племен. Помимо этого, Ванесса — дипломированный специалист в области международного бизнеса. Первые шаги в карьере модели Ванесса сделала в 2014 году, когда победила в шоу Mexico's Next Top Model.

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