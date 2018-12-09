«Разведенка запела»: Дакота высказалась о Бузовой

Певица Рита Дакота приняла участие в съемках выходящего на YouTube шоу "Нежный редактор", где рассказала о своем разводе с Владом Соколовским , а также подчеркнула, что сравнивать ее историю с ситуацией Ольги Бузовой было бы неправильно. Некоторые зрители заметили в ее совах даже некоторое нападение на восходящую звезду российской эстрады.

Ольгу Бузова прибавила к своим многочисленным регалиям — актриса, ведущая, дизайнер и многое другое — звание певицы вскоре после того, как развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым . Именно на это время пришелся небывалый взлет популярности артистки, которая внезапно начала выпускать хит за хитом и собирать полные залы восторженных поклонников.

В похожую ситуацию попала Рита Дакота, о которой вновь заговорила вся страна после того, как стало известно о ее разводе с Владом Соколовским. Взлет популярности произошел и в этом случае, причем многие решили, что это своего рода пиар-ход. Однако сама певица настаивает, что разрыв абсолютно реален, а сравнивать ее и Ольгу Бузову — некорректно.

"Разница знаешь в чем? В том, что я всегда пела, а Оля запела после развода. Это другая тема", — подчеркнула она в разговоре с ведущей программы "Нежный редактор" Татьяной Мингалимовой.

"Поэтому мне как музыканту, конечно, обидны такие сравнения, чего греха таить. Потому что все-таки я музыкой живу, у меня музыкальное образование, я — композитор, который написал половину хитов на российской эстраде. Мне не хочется, чтобы меня воспринимали как разведенку, которая запела. Я не хочу, чтобы так обо мне думали", — подчеркнула она.

В этих словах многие усмотрели не слишком тщательно скрытую критику Ольги Бузовой. Мол, пришла на эстраду со стороны, быстро конвертировала скандальную славу в популярность и почивает на лаврах, не имея ни специального образования, ни особого таланта к пению.

Впрочем, сама Рита Дакота заверила, что как к человеку к новоявленной певице относится очень хорошо. "Бузова классная девчонка, я ее очень люблю. Реально. Она реально классный человек, и она трудяжка, и она хорошая девочка, на самом деле. Незаслуженно она выгребает столько г…а в свой адрес", — заключила Рита Дакота.