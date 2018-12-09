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69-летняя Мерил Стрип впервые станет бабушкой 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Старшая дочь актрисы беременна.
В семье оскароносной актрисы Мерил Стрип грядет пополнение. Ее старшая дочь 35-летняя Мэми Гаммер ждет первенца. Радостную новость сообщили представили будущей мамы порталу Us Weekly. Для Мерил этот внук станет первым. Пол малыша, а также срок беременности пока не разглашаются, но источники утверждают, что родит Мэми уже совсем скоро.
Отметим, о помолвке Мэми стало известно в этом августе. Ее избранником стал сценарист и продюсер Мехар Сетхи. До этого дочь Стрип с 2011 по 2013 годы была замужем за актером Бенджамином Уокером.
Напомним, Мэми пошла по стопам звездной мамы и стала актрисой. Гаммер наиболее известна по ролям второго плана в телесериалах «Хорошая жена» и «Без координат». К слову, актриса снималась в небольшой роли и в фильме «Дьявол носит Prada», в котором главную роль сыграла Мерил Стрип. Но при финальном монтаже сцены с Мэми были вырезаны.
Напомним, Мерил Стрип уже 40 лет в браке со скульптором Доном Гаммером. В этом союзе у пары родились четверо детей: Генри Вульф, Мэри Уилла (Мэми), Грейс Джейн и Луиза Джекобсон.
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