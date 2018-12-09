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52-летняя Салтыкова поразила своей внешностью 

WMJ.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: @irinasaltykova_official
Певица в очередной раз покорила поклонником тем, как она молодо выглядит.
Ирина Салтыкова опубликовала в Instagram фото, на котором улыбается и держит букет цветов. Фото собрало десятки комментариев, в которых фолловеры пишут о неувядающей красоте певицы и ее вечной молодости.
@irinasaltykova_official
«Невероятная! Вообще не меняетесь! Вы заморозились?!», «Что двадцать лет назад, что сейчас, ничего не меняется! Красотка!», «Очень хорошо выглядите», «Женщина из прошлого века, все такая же молодая и красивая», «Великолепна как всегда», «Супер! Так держать!», «Как можно с годами выглядеть все моложе и моложе? », «Ирина, делитесь секретами молодости и красоты!», «Ирина, вы красотка!», «Красивая и естественная», «Очаровательная девушка», «Салтыкова клевая))», «Бомба», «Шикарная», — написали они.
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