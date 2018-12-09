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Бондарчук с новым любовником произвели фурор 

Дни.ру 6 часов назад
Светлана Бондарчук появилась на премьере спектакля Константина Богомолова "АЙ ФАК. Трагедия" в Мастерской Брусникина вместе с директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергеем Харченко. Общественность уверена, что у телеведущей новый роман. Да и сама она не особенно скрывает близких отношений с кавалером.
Светские хроникеры и простые поклонники пристально следят за личной жизнью Светланы Бондарчук и переживают за нее едва ли не больше, чем за свою собственную. Поэтому появление ведущей на театральной премьере с новым ухажером произвело на публику неподражаемый эффект.
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Журналисты тут же бросились выяснять, кем приходится Светлане Бондарчук ее новый спутник и пришли к выводу, что они уже давно состоят в отношениях. Ведущая начала встречаться с Сергеем Харченко вскоре после расставания с фотографом Сергеем Табуновым, передает портал 7days.ru.
Поговаривают, что их отношения уже успели приобрести серьезный оборот. Дескать, Светлана Бондарчук успела представить нового возлюбленного со всеми близкими друзьями, а тот свел ее со своей дочерью. Осень 2018 года они втроем отдыхали в Литве и прекрасно поладили.
Напомним, раньше Светлане Бондарчук приписывали любовную связь с бывшим мужем актрисы Дарьи Мороз режиссером Константином Богомоловым. Сама она своими неоднозначными высказываниями только подливала масла в огонь. В частности, после появления подобных слухов, процитировала высказывание Фаины Раневской о любовниках.
"Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!", — написала она под одной из своих фотографий.
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