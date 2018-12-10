Костенко рассказала о подрастающей дочери

Прошло 5 месяцев с тех пор, как Анастасия Костенко Дмитрий Тарасов стали родителями — у пары родилась дочь. В честь очередной даты с дня рождения девочки Анастасия решила рассказать о том, какие успехи делает их малышка, и о своих собственных чувствах от материнства, которое Костенко называет волшебным временем, если женщина к нему готова.

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Новость о беременности Анастасии Костенко широко обсуждалась в СМИ, как и известие об успешных родах. На протяжении беременности она рассказывала не только о своих ощущениях, но и том, каким видит будущее с ребенком. Сейчас, когда ее дочери Милане исполнилось 5 месяцев, она продолжает делиться с публикой новостями из жизни малышки, рассказывая, как она растет и развивается, несмотря на то что у семьи Костенко много недоброжелателей, появившихся после того, как Тарасов изменил второй жене, а затем бросил ее ради Анастасии.

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Костенко по-прежнему счастлива быть матерью и утверждает, что это волшебное время в ее жизни, однако становиться мамой нужно только тогда, когда сама женщина к этому готова. В честь пяти месяцев с рождения дочери Анастасия поделилась новыми достижениями малышки и парочкой забавных фактов о ее жизни.

«Наши небольшие достижения и прочее:

1. Она любитель улыбашек — это нельзя не заметить.

2. Агукание сменилось пением. Да, она у нас музыкальная девочка, есть в кого.

3. Приподнимает голову лёжа на спине, видимо пресс качает (шучу).

4. Переворачивается, пытается ползти.

5. Слюней — океан, возможно в скором времени ожидается появление первого зуба!

6. Любит внимание. Очень много внимания.

7. Ее любимая игрушка — робот-щенок Бибо. Когда ее видит — радости не отнять. Тару (собака Анастасии и Дмитрия) пока не воспринимает. Бегает и бегает. А Тара сразу просекла, что нам дорога Миланочка и старается ее облизать.

8. В это сложно поверить, но раньше ее успокаивала песня «O. T. Genasis — bust it». Просто гипноз какой-то был. Сейчас любит спокойные произведения».

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