Бывшая жена Малинина показала свою разбитую однушку

После переезда из США в Россию некогда популярная певица Ольга Зарубина так и не смогла обеспечить себе быт. Бывшая жена Александра Малинина живет в маленькой однокомнатной квартире на окраине Москвы, которую так и не смогла обставить мебелью.

Прожив 17 лет в США, Ольга Зарубина так и не смогла закрепиться в Новом Свете. После смерти второго мужа от рака она была вынуждена сама обеспечивать семью, а после и вовсе вернулась на родину, оставив за океаном дочь. Девушка работает социальным работником и о переезде в Россию и слушать не хочет.

Вдобавок ко всем проблемам. Ольгу Зарубину гложет бытовая неустроенность. На все деньги, что ей удалось скопить, она взяла в ипотеку однокомнатную квартиру. Причем на то, чтобы сделать ремонт или хотя бы обставить жилье мебелью, средств у нее уже не хватило.

Ситуацию поспешили исправить авторы программы "Идеальный ремонт". Они до неузнаваемости преобразили внешний вид квартиры звезды 1980-х годов. Дизайнеры перекрасили стены, переложили пол и обставили жилье уютной мебелью. А наибольшее впечатление на Ольгу Зарубину произвела лампа, позволяющая менять направление и интенсивность света.

Однако до преображения квартиры зрители смогли увидеть нехитрый быт, который организовала для себя певица. Кроме того, она рассказала о жизни в США и о первом браке, с тогда еще не известным певцом Александром Малининым.