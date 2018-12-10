Екатерина Варнава не хочет замуж

На днях телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой, родив музыканту Владу Топалову сына. Появление на свет наследника не стало причиной для ее ухода в декретный отпуск. Звезда уже сообщила, что готова продолжать работать по 12 часов в сутки, развивая свой проект «Пятница с Региной». Новой гостьей авторской программы стала юмористка Екатерина Варнава

Выпуск интернет-шоу «Пятница с Региной» появился в сети по плану, правда, был опубликован в записи. Регина Тодоренко на этой неделе родила первенца, а в новом ролике запечатлена беременной. В гости к теледиве пришла ее коллега и участница Сomedy Woman Екатерина Варнава, которая рассказала о работе и личной жизни.

Екатерина поделилась размышлениями о браке, отметив, что отчасти считает себя холостячкой. Вместе с тем с 2013 года она состоит в отношениях с Константином Мякиньковым , отмечая, что пока не хочет ставить штамп в паспорте. Варнава говорит, что избранник сделал ее лучше, он видит в ней и негативные качества, но любит ее такой, какая она есть.

Знаменитость призналась, что росла в полноценной семье и брак родителей считает идеальным. Отец недавно ушел из жизни, но именно его она считает настоящим мужчиной. Екатерина признается, что ее мать-медик многим жертвовала ради любимого и всегда следовала за ним, поддерживая во всем. Варнава не знает, способна ли посвятить себя другому человеку, но предана своему бойфренду и называет его своим супругом.