Федосеева-Шукшина рассказала об отношениях с дочками

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обычно наотрез отказывается говорить об отношениях со своими дочерями, но на сей раз сделала исключение и дала большое интервью. Вместе со своим знаменитым мужем. Слово взяла и дочь артистки.

Несколько дней назад Лидия Николаевна оказалась на первых полосах желтой прессы сразу из-за двух поводов — регистрации брака с продюсером Бари Алибасовым и суда с внучкой из-за квартиры. А вскоре после этого она согласилась стать героиней телешоу «Русские сенсации» вместе со своим новоиспеченным супругом.

Федосеева-Шукшина и ее старшая дочь Анастасия Воронина много лет не общаются. При этом последняя утверждает, что надеется уладить отношения с матерью, но та не идет на контакт. Рассказывая об отношениях с первенцем, Лидия Николаевна заявила, что много лет назад, когда она вышла замуж за писателя Василия Шукшина , тогда еще маленькая Анастасия сама отказалась жить с ней.

«После всех этих судов, которые длились много лет, десятилетнюю Настю спросили, с кем ты хочешь остаться жить, — заявила актриса. — Она сразу ответила: «С бабушкой!» И мне пришлось отступить».

А у Анастасии другие сведения на этот счет. Она утверждает, что полжизни считала, что мама бросила ее ради нового супруга. По ее словам, возобновить общение с матерью удалось много лет спустя, когда ей, Ворониной, уже было под 40 лет. Но отношения резко ухудшились, когда младшая женщина отметилась в криминальной истории с наркотиками, после чего Лидия Николаевна не хочет о ней знать. Тем не менее, Анастасия рада уже тому, что мама согласилась о ней поговорить с журналистами.

Что же касается брака с Бари Каримовичем: Алибасов сам заявил, что женился на давней знакомой, чтобы отстаивать ее интересы в спорах с детьми. Дело в том, что в суде имеет значение говорит ли он на правах законного мужа или просто стороннего свидетеля.

"Я его люблю, я ему верю",

— сказала Лидия Николаевна о своем новом муже.

Напомним, что несколько дней назад Федосеева-Шукшина проиграла суд внучке в споре за квартиру в Петербурге. Актриса дала дарственную своей родственнице с условием, что все манипуляции с квартирой будут совершаться после ее (Федосеевой-Шукшиной) смерти, а новая хозяйка взяла и продала недвижимость.