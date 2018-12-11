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Ольга Бузова спрыгнула со сцены 

Popcake.tv + ещё 2 2 часа назад
В минувшие выходные на своём концерте в Москве Ольга Бузова решила осуществить свою давнюю мечту, певица поделилась с залом желанием прыгнуть в толпу фанатов.
Я всегда хотела прыгнуть со сцены в зал, чтобы оказаться на руках моих любимых людей.
Надо отдать должное певице, зал концертный зал был переполнен желающими вживую послушать песни певицы. Естественно, Бузова просто не могла упустить возможность почувствовать себя рок-звездой и в прямом смысле окунуться в свою популярность! Фанаты безусловно остались в восторге, — «…теперь я не буду мыть руки до следующего её выступления» (комментарий одного из фанатов).
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