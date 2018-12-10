Дочь скрывает от Орбакайте страшную тайну

Одна из самых ярких и стильных певиц на российской сцене Кристина Орбакайте стала участницей церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии "Виктория". За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.Ру".

Уходящий год был насыщен для певицы творческими радостями. Кристина выпустила песню и клип "Пьяная вишня", рвущие сегодня все эфиры. Она вернулась после продолжительной паузы в театр и сегодня пару раз в месяц блистает на сцене "Современника" в постановке "Двое на качелях", куда не достать билетов. Словом, не стоит на месте и всегда продолжает быть актуальной, модной, интересной.

Декабрь для артистов — всегда самое горячее, но и самое хлебное время. И Кристина Орбакайте — не исключение. Но в череде корпоративов не забывает она и про близких — артистка обожает делает им подарки.

"Сложнее всего с шестилетней дочкой Клавой, — призналась певица "Дни.Ру". — Она держит в страшной тайне свое послание Деду Морозу и мы пока не нашли письмо. чтобы выполнить все, что хочет ребенок. А вот в прошлом году она просила наряд Золушки и хрустальные туфельки. Слава богу, нам повезло и такой костюм мы нашли".

Рассказала Кристина и о том, чем ее саму баловали в детстве родители — мама Алла Пугачева и отец Миколас Орбакас. "Раньше выбор и возможности были скромнее, но мне тоже чаще всего дарили одежду — платья Белоснежки, Мальвины или Снегурочки. Причем, чаще всего, шила их для меня бабушка. Эти наряды выручали на костюмированных утренниках в садике сильнее, чем вещи из "Детского мира"

Сегодня кажется, что у Кристины Орбакайте все есть.