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Дочь скрывает от Орбакайте страшную тайну 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Одна из самых ярких и стильных певиц на российской сцене Кристина Орбакайте стала участницей церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии "Виктория". За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.Ру".
Уходящий год был насыщен для певицы творческими радостями. Кристина выпустила песню и клип "Пьяная вишня", рвущие сегодня все эфиры. Она вернулась после продолжительной паузы в театр и сегодня пару раз в месяц блистает на сцене "Современника" в постановке "Двое на качелях", куда не достать билетов. Словом, не стоит на месте и всегда продолжает быть актуальной, модной, интересной.
Декабрь для артистов — всегда самое горячее, но и самое хлебное время. И Кристина Орбакайте — не исключение. Но в череде корпоративов не забывает она и про близких — артистка обожает делает им подарки.
"Сложнее всего с шестилетней дочкой Клавой, — призналась певица "Дни.Ру". — Она держит в страшной тайне свое послание Деду Морозу и мы пока не нашли письмо. чтобы выполнить все, что хочет ребенок. А вот в прошлом году она просила наряд Золушки и хрустальные туфельки. Слава богу, нам повезло и такой костюм мы нашли".
Рассказала Кристина и о том, чем ее саму баловали в детстве родители — мама Алла Пугачева и отец Миколас Орбакас. "Раньше выбор и возможности были скромнее, но мне тоже чаще всего дарили одежду — платья Белоснежки, Мальвины или Снегурочки. Причем, чаще всего, шила их для меня бабушка. Эти наряды выручали на костюмированных утренниках в садике сильнее, чем вещи из "Детского мира".
Сегодня кажется, что у Кристины Орбакайте все есть.
"Я ни в чем себе не отказываю, — улыбается артистка. — Даже сладости хотя и не очень люблю, но порой себе позволяю. Но самая большая радость для меня — обычный продолжительный сон".
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