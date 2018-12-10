Татьяна Навка стала «многодетной» мамой 

Фигуристка решилась быть крестной
У Татьяны Навки две своих дочери, плюс под ее ответственностью находятся три отпрыска Дмитрия Пескова от предыдущих отношений. Она привыкла заниматься с детьми-спортсменами, поэтому еще один ребенок для нее не проблема. В апреле этого года младшая сестра знаменитой спортсменки — Наталья родила дочку. Имея богатый опыт воспитания юных дарований, Татьяна с радостью согласилась стать крестной матерью племянницы.
«Теперь у меня есть ещё одна дочь! Я стала крестной мамой нашей долгожданной любимой племянницы!», — написала Навка микроблоге. — «Такое маленькое и очаровательное счастье! Очень ответственный и важный шаг, поэтому моя дорогая, — обратилась к сестре Татьяна, — спасибо за такую честь и доверие! Люблю вас!».