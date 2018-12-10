Сергей Жуков показал свое задержание

Сергей Жуков разместил в своем паблике Instagram загадочное видео, снятое на камеру видеонаблюдения. В некий подвал врываются вооруженные сотрудники правоохранительных органов и обнаруживают там фронтмена «Руки вверх» с кучей «символов 90-х» — банок какао «Кола-као», блоков жвачки Love is, приставок «Денди», игр «Тетрис» и радужных пружинок.

Сергея допрашивают, и он признается, что сохранил все это добро с 90-х годов и собирается переправить его в бар «Руки вверх». Певца уводят, а омоновец задумчиво играет цветной пружинкой.