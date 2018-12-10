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Марию Шумакову раскритиковали фанаты 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Мария Шумакова побывала моделью на показе коллекции своей старшей сестры Елены. Актриса поделилась в подписчиками Instagram своей радостью от прекрасно проведенного выходного.
На фото девушки демонстрируют новые наряды «от кутюр». На Маше платье-рубашка болотного цвета с расширенным низом. На Елене шелковая блузка и юбка-карандаш из экокожи вишневого оттенка. Артистка призналась, что гордится старшей сестренкой.
Поклонникам эксклюзив понравился, но Марию не преминули обвинить в отсутствии талии, отчетливо видной в другой одежде и применении фотошопа. Однако нашлись и защитники, которые утверждают, что особенность этой модели платья — свободный крой.
@shumakova_masha
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