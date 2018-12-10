Марию Шумакову раскритиковали фанаты

Мария Шумакова побывала моделью на показе коллекции своей старшей сестры Елены. Актриса поделилась в подписчиками Instagram своей радостью от прекрасно проведенного выходного.

На фото девушки демонстрируют новые наряды «от кутюр». На Маше платье-рубашка болотного цвета с расширенным низом. На Елене шелковая блузка и юбка-карандаш из экокожи вишневого оттенка. Артистка призналась, что гордится старшей сестренкой.

Поклонникам эксклюзив понравился, но Марию не преминули обвинить в отсутствии талии, отчетливо видной в другой одежде и применении фотошопа. Однако нашлись и защитники, которые утверждают, что особенность этой модели платья — свободный крой.