Исполнители, которых упрекали в плагиате

К сегодняшнему дню человек создал неисчислимо много песен. Но в нашем распоряжении всего семь нот, а значит плагиата не избежать. Подтверждением этому являются регулярно подаваемые в суд иски о плагиате. И вот каких артистов запросто можно обвинить в подделке.

1. Певица Алла Пугачёва . Хит примадонны «Я летала» показался композитору Александру Вулыху знакомым: он усмотрел в нём сходство с песней «Придуманная любовь»., которую он когда-то записал с Игорем Сарухановым.

2. Группа Ace of Base. Прислушавшись, в припеве композиции Happy Nation от шведских музыкантов, можно с лёгкость услышать замедленный мотив песни, спетой Ириной Аллегровой «Фотография 9*12».

3. Юрий Шевчук . Песня «Предчувствие гражданской войны» напоминает рокерам восьмидесятых хит нестареющего Игги Попа The Passenger, которая исполняется на других инструментах и чуть медленнее, чем оригинал.

4. Константин и Валерий Меладзе . Братья, похоже, искали вдохновение в композиции Тины Казинс Pray, чтобы создать песню «Салют, Вера».