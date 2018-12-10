Исполнители, которых упрекали в плагиате 

К сегодняшнему дню человек создал неисчислимо много песен. Но в нашем распоряжении всего семь нот, а значит плагиата не избежать. Подтверждением этому являются регулярно подаваемые в суд иски о плагиате. И вот каких артистов запросто можно обвинить в подделке.
1. Певица Алла Пугачёва. Хит примадонны «Я летала» показался композитору Александру Вулыху знакомым: он усмотрел в нём сходство с песней «Придуманная любовь»., которую он когда-то записал с Игорем Сарухановым.
2. Группа Ace of Base. Прислушавшись, в припеве композиции Happy Nation от шведских музыкантов, можно с лёгкость услышать замедленный мотив песни, спетой Ириной Аллегровой «Фотография 9*12».
3. Юрий Шевчук. Песня «Предчувствие гражданской войны» напоминает рокерам восьмидесятых хит нестареющего Игги Попа The Passenger, которая исполняется на других инструментах и чуть медленнее, чем оригинал.
4. Константин и Валерий Меладзе. Братья, похоже, искали вдохновение в композиции Тины Казинс Pray, чтобы создать песню «Салют, Вера».
5. Олег Газманов. Редкий меломан не узнает в проигрыше песни «Эскадрон» мотив из хита I Wanna Hear Your Heartbeat группы Bad Boys Blue. Написанный Дитером Боленом проигрыш практически в неизменённом виде перекочевал в композицию Газманова.