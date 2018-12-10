Анастасия Волочкова объяснилась перед фанатами

Анастасия Волочкова сделала видеообращение к подписчикам в Instagram. Она в очередной раз призывает «не распускать сплетни на всю страну». Однако хейтеры стоят на своем и уверены, что балерина сама виновата в грязных домыслах вокруг своей персоны.

Экс-прима долго рассказывала, что вся погружена в творчество, съемки клипа и сочинение книги. У нее нет времени на интрижки с охранниками, садовниками и прочими гастарбайтерами. Она никого не уводила из семьи, а тем более, лиц чеченской национальности. Все романы ей приписывают завистники.

По словам Анастасии, ее возлюбленный никогда не был женат, не жил гражданским браком и детей у него тоже нет. Он не сезонный рабочий и не работник сферы обслуживания. Танцовщица посоветовала всем заниматься своими проблемами, а не изучать под микроскопом ее жизнь с привлечением физиогномистов.

Увещевания артистки должного действия не возымели. Она только подогрела нездоровый интерес к своим похождениям. Фолловеры парировали, что Анастасии нужно следить за постами на своей странице, тогда и поводов не будет.