Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анастасия Волочкова объяснилась перед фанатами 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Анастасия Волочкова сделала видеообращение к подписчикам в Instagram. Она в очередной раз призывает «не распускать сплетни на всю страну». Однако хейтеры стоят на своем и уверены, что балерина сама виновата в грязных домыслах вокруг своей персоны.
Экс-прима долго рассказывала, что вся погружена в творчество, съемки клипа и сочинение книги. У нее нет времени на интрижки с охранниками, садовниками и прочими гастарбайтерами. Она никого не уводила из семьи, а тем более, лиц чеченской национальности. Все романы ей приписывают завистники.
По словам Анастасии, ее возлюбленный никогда не был женат, не жил гражданским браком и детей у него тоже нет. Он не сезонный рабочий и не работник сферы обслуживания. Танцовщица посоветовала всем заниматься своими проблемами, а не изучать под микроскопом ее жизнь с привлечением физиогномистов.
Увещевания артистки должного действия не возымели. Она только подогрела нездоровый интерес к своим похождениям. Фолловеры парировали, что Анастасии нужно следить за постами на своей странице, тогда и поводов не будет.
Russianshowbiz.info: последние новости
Юлия Барановская обратилась к сыну в соц. сетях Сергей Жуков показал свое задержание Елизавета Боярская решилась на преждевременные роды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как утешить подругу, которая рассталась с мужчиной
5 вариантов полезных завтраков от звезд
Актуальные способы носить трикотаж этой зимой
«Где знакомиться с нормальными мужчинами»11
Как защититься от сезонного старения
Видео
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
00:05
Звезды, которые упали на публике
Звёзды
01:28
Рамблер/гороскоп на неделю 10-16 декабря
Психология
02:49
Звезды, которых друг от друга не отличить
Звёзды Красота
13:21
Исполнители, которых упрекали в плагиате
Звёзды
00:57
Как пластика изменила звезду «9 1/2 недель»
Звёзды
00:15
Татьяна Навка стала «многодетной» мамой
Звёзды
01:00
Отвергнутый любовник Бузовой сделал заявление
Звёзды
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение