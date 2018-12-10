Звезды, которых друг от друга не отличить 

Говорят, что у каждого человека есть в мире двойник. И сложно в это не поверить, глядя на фотографии людей, который совершенно случайно встретили других людей, выглядящих точь-в-точь как они. Даже известные и знаменитые люди с, казалось бы, неповторимой внешностью порой находят двойников, в том числе и среди коллег. Посмотрите на их фотографии и убедитесь сами.
1. Актёры Дэниел Дэй-Льюис и Дженнифер Коннелли.
2. Модель Бэлла Хадид и актриса Дженнифер Лоуренс.
3. Актёры Джош Холлоуэй и Николай Костер-Вальдау.
4. Актрисы Любовь Толкалина и Екатерина Гусева.
5. Актёры Аарон Пол и Том Фелтон.
6. Актрисы Виктория Джастис и Нина Добрев.
7. Музыкант Чед Смит и актёр Уилл Феррелл.
8. Актриса Джессика Бил и модель Кристи Тарлингтон.
9. Актёры Зак Брафф и Дэкс Шепард.
10. Актёры Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем.
11. Модель Хелена Кристенсен и актриса Камерон Диас.
12. Актриса Эми Адамс и Айла Фишер.
13. Актриса Дженнифер Гарнер и Хилари Суонк.
14. Актрисы Кэри Маллиган и Мишель Уильямс.
15. Певицы Розалин Санчес и Николь Шерзингер.
16. Актёры Генри Кавилл и Мэтт Бомер.
17. Певица Нелли Фуртадо и актриса Кортни Кокс.
18. Актрисы Сара Хайленд и Мила Кунис.
19. Певица Кэти Перри и актриса Зоуи Дешанель.
20. Актрисы Джейми Прессли и Марго Робби.
21. Актрисы Лейтон Мистер и Минка Келли.
22. Актёры Том Харди и Логан Маршалл-Грин.
23. Актрисы Джада Пинкетт-Смит и Зои Салдана.
24. Актриса Милла Йовович и модель Линда Евангелиста.
25. Актёры Билл Мюррей и Джеймс Белуши.