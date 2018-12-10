Звезды, которых друг от друга не отличить

Говорят, что у каждого человека есть в мире двойник. И сложно в это не поверить, глядя на фотографии людей, который совершенно случайно встретили других людей, выглядящих точь-в-точь как они. Даже известные и знаменитые люди с, казалось бы, неповторимой внешностью порой находят двойников, в том числе и среди коллег. Посмотрите на их фотографии и убедитесь сами.

2. Модель Бэлла Хадид и актриса Дженнифер Лоуренс

7. Музыкант Чед Смит и актёр Уилл Феррелл

9. Актёры Зак Брафф и Дэкс Шепард.

10. Актёры Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем

17. Певица Нелли Фуртадо и актриса Кортни Кокс

19. Певица Кэти Перри и актриса Зоуи Дешанель