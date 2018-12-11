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Кожевникова объяснила, почему скрывает лицо сына 

Passion.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Instagram
Маленькому сыну актрисы Марии Кожевниковой Васе уже исполнилось полтора года, но звезда по-прежнему не показывает его лицо поклонникам.
До того, как младшему сыну актрисы Марии Кожевниковой и бизнесмена Евгения Васильева, Васе, не исполнился год, молодая мама не только не показывала фото ребенка, но и держала в секрете его имя. Этим летом Мария призналась, как они с мужем назвали малыша, однако продолжила скрывать его лицо, публикуя лишь фото Васи со спины.
«Мне прислали пару комментариев с сайтов, почему я не взяла Васю на елку, ведь другие пришли еще с более маленькими детьми. Все очень просто. Мне без разница кто, куда и во сколько берет своих малышей, я ни с кем не соревнуюсь:) Я просто, как мама еще не почувствовала, что пришло время! Как только это ощущение появится я обязательно всех познакомлю с замечательным мальчиком Василием Васильевым)», — высказалась на днях Кожевникова, выложив еще один милый снимок с сыном (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Чтобы утолить любопытство своих подписчиков, Кожевникова рассказала, на кого похож мальчик. «В этот раз сын не обидел ни маму, ни папу и похож сразу на двоих», — призналась Мария. Поклонники поддержали артистку. Многие считают, что она все делает правильно: «Какая разница на кого похож Вася? Это вообще не должно волновать посторонних людей», «Это просто чужой ребенок. Своих им что ли мало?», Рановато и мы подождем. А мальчики просто прелесть».
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