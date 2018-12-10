Веру Брежневу унесли с красной дорожки

Настроение на светских вечеринках начинает по-предновогоднему искриться, что очень на руку и фотографам, и светским хроникерам. Предвкушаем еще больше веселья.

Музыкальная премия, «Крокус Сити Холл», 30 ноября

Непросто было увести с красной дорожки Веру Брежневу . Пока певица не сфотографировалась у каждого фотографа, не дала комментарий каждому репортеру и не помахала всем фанатам, менеджмент артистки не смог ничего с ней поделать. В итоге прекрасную Веру пришлось буквально уносить на руках.

Кинопремьера, «Октябрь», 4 ноября

womanhit.ru

Поддавшись разудалой и неформальной атмосфере премьеры, актриса Алина Насибуллина едва не лизнула своим внушительным языком соратника по фильму Юрия Борисова . Какова была бы реакция мужа Алины, рэпера Хаски, мы не знаем, до мероприятия он, к сожалению, не добрался.

Светская премия, «Иллюзион», 5 декабря

womanhit.ru

Павел Деревянко радуется победе сериала «Звоните Ди Каприо» в компании режиссера Петра Буслова . Думаю, что вопрос «будет ли второй сезон?» в этот вечер Буслову задавали все. Не меньше всех интересовало, зачем Павлу усы. Впрочем, если актер хотел таким образом заинтриговать публику, то у него все получилось.

womanhit.ru

Влад Лисовец устроил настоящую фотосессию Наталье Рудовой. Путаясь под ногами у прохожих, стилист приседал в поисках лучшего ракурса и создал в итоге целую очередь. К слову, стоящая следом Ирина Лачина не роптала, а интеллигентно ожидала.

womanhit.ru