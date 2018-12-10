Брежневу унесли с красной дорожки

Настроение на светских вечеринках начинает по-предновогоднему искриться, что очень на руку и фотографам, и светским хроникерам. Предвкушаем еще больше веселья.
Музыкальная премия, «Крокус Сити Холл», 30 ноября
Непросто было увести с красной дорожки Веру Брежневу. Пока певица не сфотографировалась у каждого фотографа, не дала комментарий каждому репортеру и не помахала всем фанатам, менеджмент артистки не смог ничего с ней поделать. В итоге прекрасную Веру пришлось буквально уносить на руках.
Кинопремьера, «Октябрь», 4 ноября
womanhit.ru
Поддавшись разудалой и неформальной атмосфере премьеры, актриса Алина Насибуллина едва не лизнула своим внушительным языком соратника по фильму Юрия Борисова. Какова была бы реакция мужа Алины, рэпера Хаски, мы не знаем, до мероприятия он, к сожалению, не добрался.
Светская премия, «Иллюзион», 5 декабря
womanhit.ru
Павел Деревянко радуется победе сериала «Звоните Ди Каприо» в компании режиссера Петра Буслова. Думаю, что вопрос «будет ли второй сезон?» в этот вечер Буслову задавали все. Не меньше всех интересовало, зачем Павлу усы. Впрочем, если актер хотел таким образом заинтриговать публику, то у него все получилось.
womanhit.ru
Влад Лисовец устроил настоящую фотосессию Наталье Рудовой. Путаясь под ногами у прохожих, стилист приседал в поисках лучшего ракурса и создал в итоге целую очередь. К слову, стоящая следом Ирина Лачина не роптала, а интеллигентно ожидала.
womanhit.ru
Мы хотели отдать эту фотографию в рубрику «Полиция моды», но там сказали, что маскарадными нарядами не занимаются. Почему Никита Тарасов пришел на мероприятие в костюме, стилизованном под форму французского солдата, так и осталось неизвестным. Но если актеру предложат подобную роль, то костюм у него уже есть.