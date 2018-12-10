Анфиса Чехова: «Я бываю истеричной мамой»

Звездные мамочки поделились секретами воспитания своих детей.

Очень ждали на празднике Ксению Собчак , но она не смогла приехать. Зато недавно откровенничала с журналистами о материнских буднях. Рассказывала, что ее сын Платон с первых месяцев начал плавать, чуть позже — заниматься английским, а вскоре и китайский начнет учить! Стоит ли так загружать детей с младенчества?

— Я наблюдаю за ребенком. Спрашиваю, что ему интересно, — говорит Анфиса Чехова , мама 6-летнего Соломона. — Не нагружаю его огромным количеством уроков. Я в детстве жила в удовольствие. У меня была куча троек, двоек и колов… Многие люди за ум принимают начитанность и знания, приобретенные в учебных заведениях. Но главное — чтобы человек был мудрым! Я знаю многих людей, которые начали изучать английский во взрослом возрасте. И теперь разговаривают так, что англичане их принимают за своих. Всему свое время!

— Вы строгая мама?

— Я бываю истеричной, но работаю над этим.

Ольга Бузова недавно сказала, что если не родит до 35, то усыновит ребенка. Как вам такая идея?

— Я в ее возрасте тоже бросалась громкими заявлениями про ребенка, которого усыновлю из Камбоджи. Но это все юношеский максимализм. Надо принимать осознанные решения.

— Говорят, что без папы прожить можно, а без мамы — нет. Вы согласны?

— Вообще психологи говорят, что для воспитания ребенку необходим один здоровый родитель, и неважно, мужчина это или женщина. Но мне всегда грустно, когда мужчины заводят детей через суррогатную мать. Я понимаю, что некоторые не способны полюбить женщину, но им нужно завести ребенка. Но все-таки мама — это что-то очень теплое.

Дети Стоцкой учат английский с няней-филиппинкой

Global Look Press

Певица считает, что воспитанием ребенка нужно начинать заниматься, когда он еще находится в утробе матери. Именно так она и делала: сначала, когда была беременна сыном Сашей (которому уже семь лет), а потом — дочерью Верочкой (ей сейчас полтора годика).

— Во время беременности нужно читать, смотреть красивые фильмы, слушать хорошую музыку, — уверена 36-летняя артистка. — Это все откладывается в подсознании ребенка. А что касается иностранных языков, у нас няня — филиппинка и общается с детьми на английском. Дети ее прекрасно понимают, а Саша уже и разговаривает с ней.

Анастасия считает, что, помимо знаний, детям в первую очередь надо прививать вежливость.

— Я учу Сашеньку всегда говорить «спасибо», не грубить старшим и уважать людей любого статуса — будь то няня, уборщица, официант или принц датский, — продолжает звезда. — Объясняю, что нужно вставать на сторону слабых. Мой ребенок учится хорошо, хотя я его не заставляю. Я просто говорю, что он — моя гордость.

Сына Подольской воспитывают Барских и Билан

Global Look Press

Наталья Подольская, мама 3-летнего Артемия, считает, что в ребенке важно воспитать чувство прекрасного и творческое начало.

— В нашем доме, в машине всегда звучит музыка, — делится 36-летняя артистка. — У нас уже есть любимые исполнители. Сыну нравится Майкл Джексон . Тёма очень смешно под него танцует. В нашем плей-листе также есть песни Димы Билана и Макса Барских

— Кем вы видите сына в будущем?

— Точно творческим человеком. По гороскопу Тёма — Близнецы, а это очень яркие люди. И потом, я думаю, что генетика должна победить.

— На новогодние праздники поедете куда-то?

— Нет, мы обычно улетаем в конце января. Экономим деньги.