Анфиса Чехова: «Я бываю истеричной мамой» 

Звездные мамочки поделились секретами воспитания своих детей.
В конце ноября в подмосковной Барвихе состоялась церемония награждения национальной премии «Super мамы года», приуроченной к Дню матери. Главный приз достался телеведущей Екатерине Стриженовой. Также награды получили Наталья Подольская, Светлана Хоркина, Галина Юдашкина…
Очень ждали на празднике Ксению Собчак, но она не смогла приехать. Зато недавно откровенничала с журналистами о материнских буднях. Рассказывала, что ее сын Платон с первых месяцев начал плавать, чуть позже — заниматься английским, а вскоре и китайский начнет учить! Стоит ли так загружать детей с младенчества?
— Я наблюдаю за ребенком. Спрашиваю, что ему интересно, — говорит Анфиса Чехова, мама 6-летнего Соломона. — Не нагружаю его огромным количеством уроков. Я в детстве жила в удовольствие. У меня была куча троек, двоек и колов… Многие люди за ум принимают начитанность и знания, приобретенные в учебных заведениях. Но главное — чтобы человек был мудрым! Я знаю многих людей, которые начали изучать английский во взрослом возрасте. И теперь разговаривают так, что англичане их принимают за своих. Всему свое время!
— Вы строгая мама?
— Я бываю истеричной, но работаю над этим.
— Ольга Бузова недавно сказала, что если не родит до 35, то усыновит ребенка. Как вам такая идея?
— Я в ее возрасте тоже бросалась громкими заявлениями про ребенка, которого усыновлю из Камбоджи. Но это все юношеский максимализм. Надо принимать осознанные решения.
— Говорят, что без папы прожить можно, а без мамы — нет. Вы согласны?
— Вообще психологи говорят, что для воспитания ребенку необходим один здоровый родитель, и неважно, мужчина это или женщина. Но мне всегда грустно, когда мужчины заводят детей через суррогатную мать. Я понимаю, что некоторые не способны полюбить женщину, но им нужно завести ребенка. Но все-таки мама — это что-то очень теплое.
Дети Стоцкой учат английский с няней-филиппинкой
Global Look Press
Певица считает, что воспитанием ребенка нужно начинать заниматься, когда он еще находится в утробе матери. Именно так она и делала: сначала, когда была беременна сыном Сашей (которому уже семь лет), а потом — дочерью Верочкой (ей сейчас полтора годика).
— Во время беременности нужно читать, смотреть красивые фильмы, слушать хорошую музыку, — уверена 36-летняя артистка. — Это все откладывается в подсознании ребенка. А что касается иностранных языков, у нас няня — филиппинка и общается с детьми на английском. Дети ее прекрасно понимают, а Саша уже и разговаривает с ней.
Анастасия считает, что, помимо знаний, детям в первую очередь надо прививать вежливость.
— Я учу Сашеньку всегда говорить «спасибо», не грубить старшим и уважать людей любого статуса — будь то няня, уборщица, официант или принц датский, — продолжает звезда. — Объясняю, что нужно вставать на сторону слабых. Мой ребенок учится хорошо, хотя я его не заставляю. Я просто говорю, что он — моя гордость.
Сына Подольской воспитывают Барских и Билан
Global Look Press
Наталья Подольская, мама 3-летнего Артемия, считает, что в ребенке важно воспитать чувство прекрасного и творческое начало.
— В нашем доме, в машине всегда звучит музыка, — делится 36-летняя артистка. — У нас уже есть любимые исполнители. Сыну нравится Майкл Джексон. Тёма очень смешно под него танцует. В нашем плей-листе также есть песни Димы Билана и Макса Барских.
— Кем вы видите сына в будущем?
— Точно творческим человеком. По гороскопу Тёма — Близнецы, а это очень яркие люди. И потом, я думаю, что генетика должна победить.
— На новогодние праздники поедете куда-то?
— Нет, мы обычно улетаем в конце января. Экономим деньги.