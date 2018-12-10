Звезды, которые с годами выглядят моложе 

Увы, не всем удаётся сохранить цветущий вид с годами. Лишние килограммы, морщинки, седина — всё эти спутники времени портят настроение женщинам, но пока мы не научились противостоять старению. Однако некоторым знаменитостям удалось каким-то образом помолодеть с годами.
1. Актриса Ольга Картункова начинала в КВН. Тогда она была тучной дамой и часто обыгрывала это в миниатюрах. При том что Ольге было чуть больше 30, выглядели она на все 50. Но пару лет назад Картункова сильно похудела и преобразилась настолько, что окружающие перестали её узнавать.
2. Анита Цой. В молодости Анита была девушкой с формами, а после рождения сына и вовсе раздалась. Решив делать карьеру на сцене, Анита сбросила несколько десятков килограммов. Сейчас исполнительнице 47, но вряд ли кто-то даст ей больше 40.
3. Полина Гагарина впервые заявила о себе на проекте «Фабрика звёзд» в 2003 году. Правда, тогда у неё были длинные тёмные волосы и довольно пышная фигура. После окончания проекта Полина стала выступать и записывать альбомы, а потом на некоторое время исчезла из поля зрения публики. Вернувшуюся певицу встретили с изумлением и восторгом: Гагарина изменила цвет волос и сильно похудела, так что теперь выглядит моложе, чем 15 лет назад.
Светлана Пермякова, Анфиса Чехова, Эрика Герцег, Анна Михалкова, Любовь Успенская, Роза Сябитова — эти дамы как будто сумели повернуть время вспять. Смотрите видео и убедитесь в этом.