Звезды, которые с годами выглядят моложе

Увы, не всем удаётся сохранить цветущий вид с годами. Лишние килограммы, морщинки, седина — всё эти спутники времени портят настроение женщинам, но пока мы не научились противостоять старению. Однако некоторым знаменитостям удалось каким-то образом помолодеть с годами.

1. Актриса Ольга Картункова начинала в КВН. Тогда она была тучной дамой и часто обыгрывала это в миниатюрах. При том что Ольге было чуть больше 30, выглядели она на все 50. Но пару лет назад Картункова сильно похудела и преобразилась настолько, что окружающие перестали её узнавать.

2. Анита Цой . В молодости Анита была девушкой с формами, а после рождения сына и вовсе раздалась. Решив делать карьеру на сцене, Анита сбросила несколько десятков килограммов. Сейчас исполнительнице 47, но вряд ли кто-то даст ей больше 40.