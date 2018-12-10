Что известно о жене и дочке Садальского

Актёра Станислава Садальского сложно назвать классическим красавцем, однако вокруг него всегда было много женщин. Брутальность, харизматичность, остроумие привлекали в нему внимание представительниц противоположного пола, однако сам Садальский никогда не хвастался романами. Он тщательно охраняет личную жизнь от вмешательства извне, считает, что актёр вообще не должен рассказывать о семье и называет себя принципиально одиноким человеком.

Возможно, такая скрытность идёт из детства. Будущий артист рос в неблагополучной семье, отец часто прикладывался к бутылке и поднимал руку на мать. Когда Стасу было 12, после очередных побоев мать скончалась, и Стас с братом отправились в интернат. После окончания школы парень оказался в Москве. Он планировал стать артистом, поскольку увлекался в школе самодеятельностью, но не смог поступить ни в одно училище из-за неправильного прикуса. Зато, когда ему было чуть за 20, закрутил роман с девушкой из Финляндии, а потом и женился на ней. Супруга родила Садальскому дочь, но довольно быстро уехала на родину, забрав малышку.

Что рассказывают о Садальском коллеги и общался ли он с дочерью, узнайте из ролика.