Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что известно о жене и дочке Садальского 

Рамблер 1 час назад
Актёра Станислава Садальского сложно назвать классическим красавцем, однако вокруг него всегда было много женщин. Брутальность, харизматичность, остроумие привлекали в нему внимание представительниц противоположного пола, однако сам Садальский никогда не хвастался романами. Он тщательно охраняет личную жизнь от вмешательства извне, считает, что актёр вообще не должен рассказывать о семье и называет себя принципиально одиноким человеком.
Возможно, такая скрытность идёт из детства. Будущий артист рос в неблагополучной семье, отец часто прикладывался к бутылке и поднимал руку на мать. Когда Стасу было 12, после очередных побоев мать скончалась, и Стас с братом отправились в интернат. После окончания школы парень оказался в Москве. Он планировал стать артистом, поскольку увлекался в школе самодеятельностью, но не смог поступить ни в одно училище из-за неправильного прикуса. Зато, когда ему было чуть за 20, закрутил роман с девушкой из Финляндии, а потом и женился на ней. Супруга родила Садальскому дочь, но довольно быстро уехала на родину, забрав малышку.
Что рассказывают о Садальском коллеги и общался ли он с дочерью, узнайте из ролика.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основные принципы женского пикапа
Как утешить подругу, которая рассталась с мужчиной
5 вариантов полезных завтраков от звезд
Актуальные способы носить трикотаж этой зимой
«Где знакомиться с нормальными мужчинами»12
Видео
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
00:05
Звезды, которые упали на публике
Звёзды
01:28
Рамблер/гороскоп на неделю 10-16 декабря
Психология
04:37
Что известно о жене и дочке Садальского
Звёзды Дети
00:28
Брежневу унесли с красной дорожки
Звёзды
05:59
Как изменились участницы Comedy Woman за 10 лет
Звёзды Красота
04:30
Звезды, которые с годами выглядят моложе
Звёзды Красота
02:49
Звезды, которых друг от друга не отличить
Звёзды Красота
13:21
Исполнители, которых упрекали в плагиате
Звёзды
00:57
Как пластика изменила звезду «9 1/2 недель»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение