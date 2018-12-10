Как изменились участницы Comedy Woman за 10 лет

Юмористическое шоу Comedy Woman идёт на канале ТНТ уже десять лет. Предшественником шоу была программа Made in Woman, участницы которой и перекочевали в Comedy Woman. В 2008 году идея создания шоу, где будут выступать только женщины-комики, казалась сомнительно, но проект не просто выжил, но и стал одним из самых популярных на канале.

Основательницей шоу стала Наталья Еприкян, которая руководит шоу и по сей день и является его бессменным продюсером. В 26 лет Наталья стала участницей команды КВН «Мегаполис», а потом организовала команду из девушек-квнщиц, с которой стала выступать в клубах. С этого и началась история Comedy Woman. Сейчас Наталье 40 лет, и, кажется, она всё та же, что и 10 лет назад. Рост 152 см и хрупкая фигура позволяют девушке выглядеть молодо и производить впечатление подростка, а не взрослой женщины. О личной жизни Еприкян не распространяется, даже самые преданные поклонники мало что знают о её семье.