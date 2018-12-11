Рита Дакота: «Я не хотела хайпить на разводе»

Певица рассказала популярному еженедельному журналу о трудном периоде в своей жизни.

Развод 28-летней Риты Дакоты (настоящее имя Маргарита Герасимович — прим.ред.) и 27-летнего Влада Соколовского наделал немало шума в Сети. Несмотря на то, что певица неоднократно заявляла, что не хочет публично обсуждать перемены в своей личной жизни, для некоторых СМИ она сделала исключение. В свежем выпуске еженедельника Hello! вышло новое интервью Риты, в котором она поделилась своими мыслями и переживаниями.

По словам певицы, решение откровенно поговорить о разводе не было спонтанным:

«Я действительно не хотела и по этой причине не давала интервью. Понимала, что, пока у меня болит, пока есть обида, это будет злое интервью, я буду говорить вещи, о которых впоследствии пожалею. Теперь, когда злость прошла, я могу говорить, принимая все, что происходит в моей жизни».

Дакота отметила, что не сможет полностью вычеркнуть Влада из своей жизни:

«Я каждый день просыпаюсь рядом с маленьким человечком — точной копией Влада, так что, вероятно, я буду помнить о нем даже не выходя за пределы собственной квартиры. Но меня это больше не ранит. Я вспоминаю о нем с улыбкой и благодарностью — за опыт».

Многие женщины, оказавшиеся в подобной ситуации, принимают позицию абьюзера, жертвы.

«Мне такой сценарий — быть жертвой — не подходит. Однако я не осуждаю женщин, которые прощают и живут с этим, если это действительно их выбор»,

— призналась певица.

В данный момент пара официально не разведена, по словам Дакоты, все юридические формальности должны быть улажены до конца текущего года.