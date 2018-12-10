Катя Лель похвасталась музыкальными способностями дочери

В Сети уверены, что у звезды растет талантливый ребенок.

Известная певица Катя Лель решила показать, как ее дочь играет на фортепиано. Девятилетняя Эмилия радует маму своими успехами. А Катя Лель старается всесторонне развивать девочку. Пойдет ли Эмилия по стопам звездной мамы, пока неизвестно. Но певица точно поддержит дочь и не будет препятствовать ее мечте.

«Мамина гордость! Умница!», «Превосходно играет, талантливая девочка», «Молодец Эмилечка! Респект родителям», «Браво», «Красивая, скромная, талантливая дочь», «Как красиво», «Удачи Вашей доченьке, она умница!» — отреагировала аудитория в Instagram.

@katyalelofficial

Известная певица Катя Лель часто делится фото и видео своей единственной дочки. Артистка старается как можно больше времени проводить с ней рядом. Поэтому звездная мама, конечно же, была на торжественной школьной линейке, посвященной Дню учителя. Она показала, какой подарок девятилетняя Эмилия вместе с одноклассниками подготовила для педагогов.

А в октябре девятилетняя Эмилия вышла на подиум вместе с детьми Филиппа Киркорова Михаила Галустяна , Ани Лорак и других звезд. Дочка Кати Лель участвовала в показе коллекции для девочек, которую создала супруга Александра Реввы Анжелика. Эмилия продемонстрировала белоснежный брючный костюм с цветочным принтом.

Отметим, дочь певицы мечтает о маленьком брате или сестре. Звездная мама призналась, что Эмилия очень любит детей. Дочка певицы мечтает, что и у нее будет маленький брат или сестра.

"Эмилечка замирает, когда видит маленьких и сладеньких, в ней я узнаю себя в детстве, также сильно я любила всегда и нянчила всех детей в детстве. Любимый вопрос у моей дочери, мечтая о братике или сестричке: «Мам, когда ты последний раз была на УЗИ?»🤪Причём очень серьёзным тоном, не детским😀", — поделилась Катя Лель.

Напомним, в 2008 году Катя Лель (настоящее имя артистки Екатерина Чупринина) вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Игоря Кузнецова . В 2009 году у пары родилась дочь Эмилия. 16 октября супруги отмечали годовщину свадьбы. Катя Лель призналась своему мужу в любви и поблагодарила его за дочку.