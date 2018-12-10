В Сети уверены, что у звезды растет талантливый ребенок.
Известная певица Катя Лель решила показать, как ее дочь играет на фортепиано. Девятилетняя Эмилия радует маму своими успехами. А Катя Лель старается всесторонне развивать девочку. Пойдет ли Эмилия по стопам звездной мамы, пока неизвестно. Но певица точно поддержит дочь и не будет препятствовать ее мечте.
«Мамина гордость! Умница!», «Превосходно играет, талантливая девочка», «Молодец Эмилечка! Респект родителям», «Браво», «Красивая, скромная, талантливая дочь», «Как красиво», «Удачи Вашей доченьке, она умница!» — отреагировала аудитория в Instagram.
@katyalelofficial
Известная певица Катя Лель часто делится фото и видео своей единственной дочки. Артистка старается как можно больше времени проводить с ней рядом. Поэтому звездная мама, конечно же, была на торжественной школьной линейке, посвященной Дню учителя. Она показала, какой подарок девятилетняя Эмилия вместе с одноклассниками подготовила для педагогов.
А в октябре девятилетняя Эмилия вышла на подиум вместе с детьми Филиппа Киркорова, Михаила Галустяна, Ани Лорак и других звезд. Дочка Кати Лель участвовала в показе коллекции для девочек, которую создала супруга Александра Реввы Анжелика. Эмилия продемонстрировала белоснежный брючный костюм с цветочным принтом.
Отметим, дочь певицы мечтает о маленьком брате или сестре. Звездная мама призналась, что Эмилия очень любит детей. Дочка певицы мечтает, что и у нее будет маленький брат или сестра.
"Эмилечка замирает, когда видит маленьких и сладеньких, в ней я узнаю себя в детстве, также сильно я любила всегда и нянчила всех детей в детстве. Любимый вопрос у моей дочери, мечтая о братике или сестричке: «Мам, когда ты последний раз была на УЗИ?»🤪Причём очень серьёзным тоном, не детским😀", — поделилась Катя Лель.
Напомним, в 2008 году Катя Лель (настоящее имя артистки Екатерина Чупринина) вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Игоря Кузнецова. В 2009 году у пары родилась дочь Эмилия. 16 октября супруги отмечали годовщину свадьбы. Катя Лель призналась своему мужу в любви и поблагодарила его за дочку.
"10 лет со Дня нашей Свадьбы! 💝😇💝 Большое счастье в этой жизни иметь взаимную любовь и дитя любви от этого брака! Спасибо, мой любимый супруг за наше чудо — доченьку!❤️🙏🏻! Пусть Боженька даёт нам здоровья и взаимопонимания, доброты этого мира и искренних людей! Люблю тебя и благодарю!💕", — с нежностью написала певица.