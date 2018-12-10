Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян чрезмерно отфотошопила свою фигуру и навлекла гнев поклонников. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из отретушированной фотографии телезвезды в облегающем платье и оригинала того же снимка.

На первоначальном снимке 39-летняя женщина позирует перед камерой в блестящем наряде, через который просматриваются очертания ее широкой талии и бедер, а также складки кожи. Однако на соседнем снимке, сделанном в тот же вечер, видно, что ее реальная фигура сильно отличается.

«Что? Откуда вы взяли вторую фотография? Я знаю, что они очень сильно себя фотошопят, но на ней запечатлен совершенно другой человек», — удивлялись пользователи в комментариях.

«Я бы сказала "до" и "после" плотного ужина», — шутили другие.

«Выглядит как мужик», — оскорбляли третьи.

«Может, ее раздуло?» — язвили четвертые.

Однако некоторые пользователи соцсети посчитали, что Кардашьян не ретушировала снимок, и объяснили ее «худобу» удачным ракурсом.