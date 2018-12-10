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Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась 

Lenta.ru 3 часа назад
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян чрезмерно отфотошопила свою фигуру и навлекла гнев поклонников. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из отретушированной фотографии телезвезды в облегающем платье и оригинала того же снимка.
На первоначальном снимке 39-летняя женщина позирует перед камерой в блестящем наряде, через который просматриваются очертания ее широкой талии и бедер, а также складки кожи. Однако на соседнем снимке, сделанном в тот же вечер, видно, что ее реальная фигура сильно отличается.
«Что? Откуда вы взяли вторую фотография? Я знаю, что они очень сильно себя фотошопят, но на ней запечатлен совершенно другой человек», — удивлялись пользователи в комментариях.
«Я бы сказала "до" и "после" плотного ужина», — шутили другие.
«Выглядит как мужик», — оскорбляли третьи.
«Может, ее раздуло?» — язвили четвертые.
Однако некоторые пользователи соцсети посчитали, что Кардашьян не ретушировала снимок, и объяснили ее «худобу» удачным ракурсом.
В ноябре сестра Ким Кардашьян Кортни сфотографировалась для журнала GQ Mexico. Для обложки декабрьского номера она снялась в белом боди, сидя в кресле. На других фотографиях телезвезда позирует полностью обнаженной и прикрывает тело руками.
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Женский форум2
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