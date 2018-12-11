Гвинет Пэлтроу не хочет переезжать к новому мужу 

В конце сентября Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, с которым встречалась на протяжении последних четырех лет. Пара никогда не комментировала свои отношения и делилась лишь редкими совместными фотографиями в Instagram. Несмотря на их скрытность, стало известно, что молодожены не живут вместе. Актриса объяснила, что причиной такого решения супругов стали их дети от первых браков.
«Я никогда не была мачехой и не знаю, как правильно себя вести. У нас обоих дети-подростки, с которыми нужно взаимодействовать очень осторожно. Подростковый период и без того весьма напряженное время, поэтому мы стараемся не торопить события»,
— сказала Пэлтроу в интервью изданию WSJ magazine. По словам актрисы, им с мужем пока комфортнее жить раздельно, и это никак не сказывается на их чувствах.
В прошлом месяце источник, близкий к звезде, рассказал, что дети Гвинет и Брэда хорошо ладят друг с другом. Последний раз они собирались все вместе в июне этого года, когда семьи праздновали День отца. Пэлтроу воспитывает 14-летнюю дочь Эппл и 12-летнего сына Моисея от солиста группы Coldplay Криса Мартина. У ее мужа Фэлчака подрастают сын Броуди и дочь Изабелла от бывшей супруги и продюсера Сюзанны Букиник.