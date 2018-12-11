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Сергей Шнуров снялся для Playboy 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров поработал приглашенным редактором в одном из выпусков Playboy, а также стал главным героем фотосессии журнала.
45-летний композитор и исполнитель поучаствовал в создании специального коллекционного выпуска под названием How to be a Playboy («Как быть плейбоем»). Сергей Шнуров рассказал и показал, что требуется для получения и поддержания такого статуса.
В ходе фотосессии Шнуров примерил на себя образы денди и хулигана, сообщается в социальных сетях Playboy.
Напомним, в августе Сергей Шнуров развелся с женой Матильдой и уже в октябре вновь связал себя узами брака. От вопросов о причине столь скоропалительной новой свадьбы певец уклоняется.
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