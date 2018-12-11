Табакова «обижали и использовали» девушки

Сын знаменитого актера Олега Табакова Павел дал большое интервью, в котором рассказал о своей прошлой личной жизни, а также поделился взглядом на идеальную спутницу жизни. Он признался, что у него был негативный опыт.

Табаков-младший заявил, что его не раз использовали женщины в корыстных целях.

«Обижали, да. Много-много раз пользовались мной, — приводит слова Павла «Вокруг ТВ». — Я всегда думал: «Ну признайтесь уже, что вы меня использовали». Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, и не призналась в этом».

По его мнению, не стоит прикрываться чувствами, когда поступки говорят об обратном.

«Самое главное — быть честным. А любовь — второстепенное»,

— отметил он.

При этом молодой актер не стал рассказывать в деталях о своих разочарованиях.

В будущем Павел Табаков рассчитывает встретить ту, с которой сможет жить в своем доме на побережье и растить двух сыновей. При этом его избранница должна быть сильной и независимой в свете, а дома — другой.