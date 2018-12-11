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Табакова «обижали и использовали» девушки 

Суть событий + ещё 1 2 часа назад
Фото: Суть событий
Сын знаменитого актера Олега Табакова Павел дал большое интервью, в котором рассказал о своей прошлой личной жизни, а также поделился взглядом на идеальную спутницу жизни. Он признался, что у него был негативный опыт.
Табаков-младший заявил, что его не раз использовали женщины в корыстных целях.
«Обижали, да. Много-много раз пользовались мной, — приводит слова Павла «Вокруг ТВ». — Я всегда думал: «Ну признайтесь уже, что вы меня использовали». Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, и не призналась в этом».
По его мнению, не стоит прикрываться чувствами, когда поступки говорят об обратном.
«Самое главное — быть честным. А любовь — второстепенное»,
— отметил он.
При этом молодой актер не стал рассказывать в деталях о своих разочарованиях.
В будущем Павел Табаков рассчитывает встретить ту, с которой сможет жить в своем доме на побережье и растить двух сыновей. При этом его избранница должна быть сильной и независимой в свете, а дома — другой.
«На публике ты будь self-made женщиной, а дома мне этого не надо. Я не говорю о том, чтобы она целыми днями стояла у плиты и варила борщ, — сказал Табаков младший. — Этого мне тоже не надо. Для меня важно. Чтобы у нее была своя линия».
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